KYK borçları siliniyor mu? İşte detaylar

Toplam 500 milyar liraya ula\u015fan yeniden yap\u0131land\u0131rma d\u00fczenlemesi, TBMM Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonu\u2019nda kabul edildi.\r\n,D\u00fczenlemeye g\u00f6re yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak bor\u00e7larda milat 31 A\u011fustos 2020 olacak. \r\n Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Ta\u015f\u0131tlar Vergisi, \u00d6zel T\u00fcketim Vergisi, t\u00fcm idari para cezalar\u0131 ve KYK bor\u00e7lar\u0131 da yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda olacak. \r\n,Yap\u0131lan yeni d\u00fczenlemeyle gen\u00e7ler 'KYK bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 nas\u0131l ve ne zaman yap\u0131lacak' sorusunun cevab\u0131n\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131. \r\n,KYK bor\u00e7lar\u0131n\u0131n d\u00fczenlenmesi \u00f6zetle \u015f\u00f6yle olacak:\r\n*\u0130lk \u00f6deme \u015fubat 2021\u2019de yap\u0131lacak.\r\n*18 ay taksit halinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n*Yap\u0131land\u0131rmada sadece faiz silinecek.,*\u00dcretici Fiyat Endeksi (\u00dcFE) oranlar\u0131na g\u00f6re art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f miktar silinmez.\r\n\u00d6rne\u011fin toplamda 25 bin TL KYK kredisi ald\u0131n\u0131z. \u00dcFE oranlar\u0131na g\u00f6re \u00f6demeniz gereken miktar 33 bin TL olarak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Belirtilen s\u00fcrede siz borcunuzu \u00f6demediniz ve o miktara faiz eklendi ve toplam \u00f6demeniz 40 bin TL oldu. Yeni d\u00fczenleme ile yap\u0131land\u0131rmadan sadece 7 bin TL faiz borcu silinir.