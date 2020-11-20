Lapa lapa kar yağdı!

\u015fehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Ah\u0131r Da\u011f\u0131 Yedikuyular b\u00f6lgesi \u00f6zellikle k\u0131\u015f mevsiminde turistlerin ilgisini \u00e7ekiyor. ,B\u00f6lgede kayak, snowboard, trekking ve telesiyej gibi aktiviteler yap\u0131l\u0131rken, kaba in\u015faat\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde tamamlanan bungalov evlerde ise misafirler konaklama imkan\u0131 buluyor.\r\n,Yakla\u015f\u0131k iki bin rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgede kar sevinci ya\u015fand\u0131. Bug\u00fcn ya\u011fan kar ile b\u00f6lge beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Ya\u011fan kar sonras\u0131 ula\u015f\u0131mda aksakl\u0131klar\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekiplerinin haz\u0131r bekledi\u011fi ve olas\u0131 yol kapanmalar\u0131na kar\u015f\u0131 tedbir ald\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\nB\u00f6lgeye ge\u00e7en k\u0131\u015f mevsiminde ilk kar 27 Kas\u0131m tarihinde ya\u011fm\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu g\u00fcn ba\u015flayan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlarla T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda Tekir b\u00f6lgesi ve k\u0131zak alan\u0131 ile tesislerin bulundu\u011fu b\u00f6lge beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Erciyes Kayak Merkezi'nde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 devam ederken, Meteoroloji B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri ya\u011f\u0131\u015f\u0131n aral\u0131klarla devam etmesinin beklendi\u011fini bildirdi.,.,Kars merkeze mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. Sabaha do\u011fru ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bir anda etraf\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\nHava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n hissedilir derece de d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Kars beyaz gelinli\u011fini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fm\u0131\u015f oldu.\r\n,Kentte so\u011fuk hava yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131. Sabah erken saatlerde i\u015flerine gitmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar kar s\u00fcrpriziyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,K\u0131sa s\u00fcrede etraf\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcyen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 devam ediyor.\r\nKentte hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 gece eksi 8 derece \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.