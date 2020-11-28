Lapa lapa kar yağdı..

So\u011fuklar kendini iyiden iyiye g\u00f6sterirken bir \u00e7ok ilimizde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Beyt\u00fc\u015f\u015febap'a ba\u011fl\u0131 G\u00f6k\u00e7e ve Mezra k\u00f6ylerinde ya\u011fan kar etraf\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu k\u00f6yde ya\u015fayan Mesut Aslan, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda da bu d\u00f6nemlerde kar\u0131n ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Aslan, "Kar, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda da bu vakitte ya\u011f\u0131yordu. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 her taraf beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. \u0130l\u00e7enin en y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 k\u00f6y\u00fc buras\u0131 bu y\u00fczden ilk buraya kar ya\u011f\u0131yor" dedi.,Mevsimin ilk kar\u0131 sokaklarda kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. \u00d6zellikle Rahva b\u00f6lgesinde etkili olan mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131rken, sonbahar renklerine b\u00fcr\u00fcnen a\u011fa\u00e7lar\u0131n \u00fczerinde de kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Beyaz \u00f6rt\u00fc ile kaplanan sokaklardaki ara\u00e7lar da kar\u0131n al\u0131nda kald\u0131.\r\n,Meteoroloji 14. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lge genelinde havan\u0131n par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu olaca\u011f\u0131 belirtilerek, \u201cSabah saatlerinde Hakkari \u00e7evrelerinde, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra Bitlis\u2019in g\u00fcney kesiminde yer yer hafif karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur ve kar ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n mevsim normalleri civar\u0131nda seyretmesi bekleniyor\u201d denildi.,.