Lapa lapa kar yağdı...

Ak\u015fam saatlerinde ba\u015flan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kenti beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Bahar mevsimini beklerken kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n s\u00fcrpriz oldu\u011funu s\u00f6yleyen Kaan G\u00fcndo\u011fdu, ''Uzun bir aradan sonra Ardahan'da 7 Mart ak\u015fam\u0131 itibariye tekrardan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Biz bahar mevsimini bekliyorduk ama tekrardan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131 adeta s\u00fcrpriz oldu. ,Bu mevsimin son kar\u0131d\u0131r ve bundan sonra \u00f6n\u00fcm\u00fcz bahar diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.'' dedi.,Ardahan'da ak\u015fam saatlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede kenti etkisi alt\u0131na alt\u0131na alan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, cadde ve sokaklar ile ara\u00e7lar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.,.