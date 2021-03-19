Lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar şaşırdı!

Eski\u015fehir\u2019de sabah saatlerinde etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flayan ve \u00f6\u011flene do\u011fru etkisini artt\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftururken, vatanda\u015flar ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,Eski\u015fehir\u2019e sabah saatlerinde etkisini g\u00f6steren mart kar\u0131 vatanda\u015flar\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Kent merkezine ya\u011fan kar, g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. ,Baz\u0131 vatanda\u015flar i\u015flerine yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, baz\u0131lar\u0131 ise durup manzaran\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Manzaray\u0131 izleyenler, mart kar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri cep telefonlar\u0131n\u0131n kameralar\u0131yla kaydetti.,\u201cKar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 hi\u00e7 beklemiyorduk\u201d\r\n\r\nKent merkezinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kan vatanda\u015flardan Emre Ertoy ve Mert Avc\u0131, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n kendileri i\u00e7in s\u00fcrpriz oldu\u011funu s\u00f6yledi. Karl\u0131 havada y\u00fcr\u00fcmenin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan iki arkada\u015f, \u201cEski\u015fehir\u2019de al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f bir durum Mart\u2019ta kar ya\u011fmas\u0131. Zaten dondurucu so\u011fuklar\u0131yla me\u015fhur bir \u015fehir. Ayn\u0131 Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi gibi buras\u0131. \u0130klimler mi de\u011fi\u015fti bilmiyorum. Eski\u015fehir\u2019de her sene b\u00f6yle olmaya ba\u015flad\u0131. Eski\u015fehir art\u0131k hep b\u00f6yle., Normal diyebiliriz. \u0130klimler bozuldu. Bug\u00fcn kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 hi\u00e7 beklemiyordum. Hava durumunda ya\u011fmurlu g\u00f6steriyordu ancak nasip, kar ya\u011fd\u0131. Biz y\u00fcr\u00fcrken kar bir anda ba\u015flad\u0131. Fena da olmad\u0131 asl\u0131nda, Eski\u015fehir \u00e7ok g\u00fczel g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor bembeyaz\u201d dedi. (\u0130HA),Lapa lapa kar ya\u011fd\u0131, vatanda\u015flar \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! Kent merkezine ya\u011fan kar, g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. \u0130\u015fte detaylar...