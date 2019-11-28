Lapa lapa yağdı! Göz gözü görmedi

A\u011fr\u0131\u2019da, gece ba\u015flayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, kent genelinde etkili oldu. ,I\u015f\u0131k, \u201cBizim memleketimiz A\u011fr\u0131'n\u0131n g\u00fczel taraf\u0131 kar ya\u011fmas\u0131. Uzun s\u00fcre olmu\u015ftu ya\u011fmur ya\u011fmam\u0131\u015ft\u0131. Kar ya\u011fmas\u0131 iyi oldu. Bu y\u0131l biraz ge\u00e7 ya\u011fd\u0131 diyebiliriz. ,\u00c7ocuklar uzun zamand\u0131 ya\u011f\u0131\u015f olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mikroptan hastayd\u0131. Bu ya\u011f\u0131\u015f mikroplar\u0131 da k\u0131racak. Geceden beri ya\u011f\u0131yordu. Sabahta uyand\u0131k her taraf bembeyaz. G\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u201d dedi.,.,Sabah i\u015fe gitmek i\u00e7in evinden \u00e7\u0131kan vatanda\u015flardan Niyazi I\u015f\u0131k, memleket olarak kara al\u0131\u015fk\u0131n olduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n kendilerine mutluluk verdi\u011fini s\u00f6yledi. ,Sabah erken saatlerinde evlerinden \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar, beyaz \u00f6rt\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Park halindeki ara\u00e7lar\u0131n \u00fczeri karla kaplan\u0131rken, baz\u0131 vatanda\u015flar ise ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerindeki kar birikintilerini temizledi.