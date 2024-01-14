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    Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, özellikle doğu illerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Birçok ilde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kalırken, kar kalınlığı ise araç boyunu geçmeye başladı.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesi de dondurucu havanın etkisinin hissedildiği ilçeler arasında yer aldı. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde adeta kayboldu. Kar yağışına en çok sevin gençler ise kendilerini dışarıya atarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Feride Özbek isimli vatandaş, “Malum 4 gündür yoğun bir kar yağışı var ve hala lapa lapa devam diyor. En güzel tarafı aslında ilçede hava kirliliğine karşı iyi oldu. Biz de bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik” dedi.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Araçların resmen kardan mahsur kaldığını belirten Can Birkan Yıldız, "Yüksekova’da 4 gündür yoğun bir kar yağışı var. Yollar kapalı. Gençlerde fırsatı değerlendirmek için dışarda kar üzerinde doyasıya eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Öte yandan Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda baygınlık geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yolu yeniden ulaşıma açılan köyde mahsur kalan çocuğa, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından köyde yapıldı.

    - Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

    Daha sonra ambulansa alınan çocuk, ekiplerin nezaretinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

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