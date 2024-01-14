- Lapa lapa yağdı, ilçeyi beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

Feride Özbek isimli vatandaş, “Malum 4 gündür yoğun bir kar yağışı var ve hala lapa lapa devam diyor. En güzel tarafı aslında ilçede hava kirliliğine karşı iyi oldu. Biz de bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik” dedi.