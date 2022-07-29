Latif Doğan’ın acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ad\u0131yaman M\u00fcft\u00fcs\u00fc Mehmet Ta\u015ftan taraf\u0131ndan k\u0131ld\u0131r\u0131lan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ay\u015fe Do\u011fan\u2019\u0131n cenazesi Haraba k\u00f6y\u00fcnde defnedildi. ,Ay\u015fe Do\u011fan, bug\u00fcn son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. Do\u011fan, Ad\u0131yaman\u2019\u0131n Besni il\u00e7esine getirildi. Cuma Namaz\u0131 sonras\u0131nda Besni Tu\u011fsuzlar Camiinde cenaze namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131. ,Cenaze namaz\u0131na Ad\u0131yaman Valisi Mahmut \u00c7uhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve Ad\u0131yaman Milletvekili Ahmet Ayd\u0131n, Milletvekili Yakup Ta\u015f, Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman K\u0131l\u0131n\u00e7, Ad\u0131yaman \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakam\u0131 Nazl\u0131 Demir, Merinos A\u015f. Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ali Erdemo\u011flu, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Da\u011ftekin, sanat\u00e7\u0131lar ve vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131.,Cenazeye kat\u0131lanlar sanat\u00e7\u0131 Latif Do\u011fan\u2019a ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini iletti.,\u015eark\u0131c\u0131 ve s\u00f6z yazar\u0131 Latif Do\u011fan anne ac\u0131s\u0131yla sars\u0131ld\u0131. Do\u011fan, annesinin vefat etti\u011fini sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesajla duyurmu\u015f, Instagram hesab\u0131na annesinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 ekleyen \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc alt\u0131na \u015fu notu d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc:\r\n\r\n\u201cANA\u2019m\u0131z Ay\u015fe do\u011fan hakk\u0131n rahmetine kavu\u015ftu 29 Temmuz Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011flen namaz\u0131nda Besni Tu\u011fsuzlar Camii\u2019den kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 boyunca t\u00fcm imkanlar\u0131n\u0131 kullanan doktorlar\u0131m\u0131z ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na, ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan yazan t\u00fcm dostlara sonsuz te\u015fekk\u00fcrler.\u201d\r\n,\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Latif Do\u011fan\u2019\u0131n kanser tedavisi g\u00f6ren annesi Ay\u015fe Do\u011fan d\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. 75 ya\u015f\u0131ndaki Ay\u015fe Do\u011fan, son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.