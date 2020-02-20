Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme! Gizli tanıktan şok iddialar

Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin Yusuf Aydemir'in de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 7 san\u0131\u011f\u0131n yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 A\u011fr\u0131 1. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde bir gizli tan\u0131k ifade verdi.\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun ailesini ve kayboldu\u011fu k\u00f6y\u00fc bildi\u011fini belirten gizli tan\u0131k, \u015funlar\u0131 iddia etti:\r\n\r\n"Leyla, evinin \u00f6n\u00fcnde Yusuf'un yan\u0131ndayd\u0131, '\u00dc' denilen k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk da oradayd\u0131. Bir s\u00fcre sonra sadece Yusuf'un yan\u0131nda \u00dc. vard\u0131. Yusuf kendi evlerinin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki evin ah\u015fap kap\u0131s\u0131na yaslanm\u0131\u015f, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile \u00e7evreyi kontrol ediyordu. Sonra anne \u015e\u00fckran d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131, Leyla'y\u0131 sordu. Yusuf k\u00f6y i\u00e7ine do\u011fru gitti\u011fini s\u00f6yledi, \u015e\u00fckran da k\u00f6y i\u00e7erisinde \u00e7ocu\u011funu aramaya ba\u015flad\u0131. ,Sonras\u0131nda \u015e\u00fckran'\u0131n d\u00f6v\u00fcn\u00fcp, ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131ndan \u00e7ocu\u011fa bir \u015fey oldu\u011funu sand\u0131m ancak \u00e7ocuk ortada yoktu. Bu sebeple \u015e\u00fckran'\u0131n \u00e7ocu\u011fun ba\u015f\u0131na bir \u015fey geldi\u011fini anlad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu \u015fekilde d\u00f6v\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Leyla'y\u0131 Yusuf'un yan\u0131nda g\u00f6rmem ile \u015e\u00fckran'\u0131n evden \u00e7\u0131k\u0131p Yusuf'a Leyla'y\u0131 sormas\u0131 aras\u0131nda en fazla 10 dakika ge\u00e7mi\u015ftir, bu kadar bile olmayabilir."\r\n\r\nOlay an\u0131nda k\u00f6y i\u00e7inde dola\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ya\u015fananlar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran gizli tan\u0131k, olay esnas\u0131nda \u00e7evrede kimse olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,\r\nGizli tan\u0131k, "Bu i\u015fi kim yapm\u0131\u015f, kimler yard\u0131m etmi\u015f bilmiyorum, g\u00f6rmedim ancak Leyla kaybolmadan \u00f6nce Yusuf'un yan\u0131ndayd\u0131, 5 dakika sonra Leyla'n\u0131n Yusuf'un yan\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Yusuf'un \u00e7evreyi kontrol edecek \u015fekilde sa\u011fa sola bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131, Leyla'n\u0131n annesi \u015e\u00fckran'\u0131n da birka\u00e7 dakika sonra Yusuf'un yan\u0131na geldi\u011fini ve Leyla'y\u0131 sordu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm." iddias\u0131nda bulundu.\r\n\r\n"Leyla, Nihat'\u0131n en sevdi\u011fi k\u0131z\u0131yd\u0131." diyen gizli tan\u0131k, Yusuf ile baba Nihat aras\u0131nda baz\u0131 nedenlerle husumet bulundu\u011funa dair duyumlar\u0131 oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.,Gizli tan\u0131k, aile i\u00e7erisinde susmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir karar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duydu\u011funu \u00f6ne s\u00fcrerek, \u015fu iddialarda bulundu:\r\n\r\n"\u00c7\u00fcnk\u00fc aileden hi\u00e7kimse bu konuyla alakal\u0131 tek kelime konu\u015fmuyordu. Hal ve hareketlerinden bu olay\u0131 kimin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 herkesin bildi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Aramalara ben de kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131m, Yusuf sanki anahtarlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015f gibi bir yere bakarak ar\u0131yordu. Arama yap\u0131yor gibi g\u00f6z\u00fckmek i\u00e7in b\u00f6yle davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Leyla'n\u0131n kayboldu\u011fu haberinden sonra Yusuf sarho\u015f gibiydi, \u00e7\u00f6km\u00fc\u015f haldeydi. \u00c7ocu\u011fa bir \u015fey olmayaca\u011f\u0131n\u0131, k\u00f6y i\u00e7erisinde bir yerde oldu\u011funu s\u00f6yleyip bu halde olmas\u0131, onun Leyla'n\u0131n kaybolmas\u0131ndan dolay\u0131 bu halde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyordu \u00e7\u00fcnk\u00fc tela\u015f yapanlara 'sakin olun' diye s\u00f6yl\u00fcyordu.",\r\nA\u011fr\u0131'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla ailesiyle dedesini ziyarete gitti\u011fi Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir'in bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n cesedi, 18 g\u00fcn sonra k\u00f6ye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yak\u0131n\u0131nda akarsu kenar\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lar\u0131n aras\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\nA\u011fr\u0131 Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca haz\u0131rlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ve karde\u015fi Yusuf Aydemir'in de aralar\u0131nda oldu\u011fu 7 san\u0131k hakk\u0131nda "\u00e7ocu\u011fa ya da beden veya ruh bak\u0131m\u0131ndan kendisini savunamayacak durumda bulunan ki\u015fiye kar\u015f\u0131 kasten \u00f6ld\u00fcrme" su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet ve "i\u015ftirak halinde ki\u015fiyi h\u00fcrriyetinden yoksun k\u0131lma" su\u00e7undan da 14'er y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 verilmesi isteniyor.\r\n\r\nDavaya bakan mahkeme heyeti, ge\u00e7en y\u0131l aral\u0131k ay\u0131nda 2 tutuklu san\u0131ktan Mehmet Ali Aydemir'in adli kontrol \u015fart\u0131yla tahliyesine, Yusuf Aydemir'in ise tutukluluk halinin devam\u0131na karar vererek