Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili davada inan\u0131lmaz geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor...\r\n,Bug\u00fcn sabah A\u011fr\u0131 1. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen Leyla Aydemir\u2019in davas\u0131nda mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir\u2019in tutuklanmas\u0131na, tutuklu Mehmet Ali Aydemir\u2019in tutuklulu\u011funun devam\u0131na karar verilirken di\u011fer san\u0131klar\u0131n beraat\u0131na karar verildi. Ayr\u0131ca ba\u015fka tan\u0131klar\u0131n dinlemesi i\u00e7in Leyla Aydemir davas\u0131 ikinci duru\u015fma 21 \u015eubat 2020'ye ertelendi.\r\n\r\n,Kaybolmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cans\u0131z bedeni bulunan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019in davas\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan UC\u0130M Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Saadet \u00d6zkan, ailenin ba\u015fta \u015fikayet\u00e7i olmad\u0131klar\u0131 i\u00e7in, geri \u00e7ekildikleri i\u00e7in, avukatlar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Leyla\u2019n\u0131n yaln\u0131z oldu\u011funu ifade etti. \u00d6zkan, \u201cAile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 geldi ama bir s\u00f6z hakk\u0131 ya da \u00e7ocu\u011fun davaya hakim olunmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in davada mahkeme heyeti direniyor. \u015euana kadar ifadeye giren 12 tan\u0131\u011f\u0131n da hepsi ifadelerini de\u011fi\u015ftirdi. \u2018Hat\u0131rlam\u0131yorum\u2019 s\u00f6zlerini duyuyoruz. Mahkeme heyeti yalanc\u0131 tan\u0131kl\u0131\u011f\u0131n da ceza oldu\u011funu iletti ama hi\u00e7biri konu\u015fmuyor \u015fuanda. Biz bir karar verildi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz, o karar\u0131 uyguluyorlar\u201d dedi.\r\n\r\n,Saadet \u00d6\u011fretmen \u00c7ocuk \u0130stismar\u0131 ile M\u00fccadele Derne\u011fi (UC\u0130M) Ba\u015fkan\u0131 Saadet \u00d6zkan, A\u011fr\u0131\u2019da kaybolmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cans\u0131z bedeni bulunan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019in davas\u0131nda 12 tan\u0131\u011f\u0131n ifadelerini de\u011fi\u015ftirdi\u011fini belirterek, \u201cAnne dua ediyor birilerinin dili s\u00fcr\u00e7s\u00fcn de ger\u00e7ekler ortaya \u00e7\u0131ks\u0131n diye\u201d dedi.\r\n,\u00d6te yandan \u00c7etin Kaban, Erol Dursun ve Y\u0131lmaz Aydemir\u2019in soru\u015fturma kapsamas\u0131nda verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadelerin farkl\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u2018yalan tan\u0131kl\u0131k yapmak\u2019 su\u00e7undan A\u011fr\u0131 Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131na su\u00e7 duyurusunda bulunuldu\u011fu belirtildi. Yusuf Aydemir\u2019in tutuklanmas\u0131n\u0131 duyan yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Saadet \u00d6zkan, Leyla\u2019n\u0131n kayboldu\u011fu g\u00fcnden itibaren ya\u015fananlar\u0131 anlat\u0131rken g\u00f6zleri doldu. Leyla\u2019y\u0131 hep arad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zkan, \u201cBiz Leyla\u2019y\u0131 18 g\u00fcn arad\u0131k. Leyla i\u00e7in \u00e7ok a\u011flad\u0131k. Ba\u015fka Leylalar da \u00f6lmesin, \u00e7ocuklar \u00f6lmesinler, \u015feker de yiyebilsinler. \u00c7ocuklar\u0131 katledenler cezas\u0131n\u0131 \u00e7eksin. Kaybetmekten korkanlar de\u011fil m\u00fccadele edenler kazan\u0131rlar. \u00c7ocuklar vatand\u0131r, biz bu yolda \u00fclkemizdeki her \u00e7ocu\u011fa sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. Adaml\u0131k \u00e7ocuklara sahip \u00e7\u0131kmakt\u0131r. Biz tutuklamalar gelirse \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u00c7ok iyi bir heyet var, heyet elinden geleni yap\u0131yor. G\u00f6z g\u00f6re g\u00f6re burada beyanlar de\u011fi\u015ftiriliyor. \u015euanda t\u00fcm heyet, ince ince ara ba\u015fl\u0131klar \u00fczerinden elinden geleni yap\u0131yor. Herkes Leyla i\u00e7in m\u00fccadele ediyor. Baba konu\u015fam\u0131yor, \u015fikayet\u00e7i de\u011filim diyor. Konu\u015fam\u0131yorlar, bir karar al\u0131nm\u0131\u015f ve bu karar uygulan\u0131yor\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Herkesin davaya kat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulunan \u00d6zkan, \u201cT\u00fcrk halk\u0131na sesleniyorum, T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019ndeki insanlara sesleniyorum, \u00fclkenin bat\u0131s\u0131ndan do\u011fusuna herkese sesleniyorum l\u00fctfen herkes klavyenin ba\u015f\u0131ndan kalks\u0131n, davaya gelsinler. Ben sanat\u00e7\u0131lar\u0131 da davet ediyorum\u201d dedi.,Davaya ili\u015fkin olarak annenin konu\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00d6zkan, \u201cAnne konu\u015fam\u0131yor. Yani anne \u00e7ok \u00e7aresiz bir durumda, biz annenin g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. \u015euanda Allah\u2019tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili s\u00fcr\u00e7s\u00fcn de ger\u00e7ekler ortaya \u00e7\u0131ks\u0131n diye. Bu \u00fclkenin adaleti, hakimleri, yarg\u0131\u00e7lar\u0131 var. Bizde UC\u0130M olarak buraday\u0131z. A\u011fr\u0131 Barosu\u2019nun m\u00fcdahilli\u011fi kabul edildi, Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 kabul edildi. San\u0131k avukatlar\u0131 bizlerin m\u00fcdahilli\u011finin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz s\u00f6zle\u015fmelere, protokollere imza atm\u0131\u015f bir \u00fclkeyiz. Bug\u00fcn bu \u00e7ocu\u011fun yarar\u0131 i\u00e7in buraday\u0131z. Bug\u00fcn Leyla aram\u0131zda yok ama bu \u00e7ok emsal bir durum. T\u00fcrkiye\u2019deki bir\u00e7ok \u00e7ocu\u011fun sesi. Hepsi sustul