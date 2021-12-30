Limon kabuğunu çöpe atanlar dikkat! Faydaları saymakla bitmiyor

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 faydalı bilgiyi açıkladı