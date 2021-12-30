Limon kabuğunu çöpe atanlar dikkat! Faydaları saymakla bitmiyor

KARAC\u0130\u011eERDE YA\u011eLANMAYI AZALTIYOR\r\nLimon kabu\u011fu i\u00e7erdi\u011fi pektin, esansiyel ya\u011flar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid d\u00fczeylerini, karaci\u011fer ya\u011flar\u0131n\u0131 azalt\u0131yor.\r\n\r\nH\u00dcCRE HASARINI \u00d6NL\u00dcYOR\r\n\u0130\u00e7erisindeki y\u00fcksek antioksidan kapasitesi sayesinde h\u00fccrelerde hasar olu\u015fturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Ayr\u0131ca limon kabu\u011fu antioksidan \u00f6zellik g\u00f6steren y\u00fcksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasar\u0131n\u0131 \u00f6nl\u00fcyor.,Limon kabu\u011fu, C vitamini eksikli\u011fine ba\u011fl\u0131 olarak geli\u015fen bir t\u00fcr kanamal\u0131 di\u015f eti hastal\u0131\u011f\u0131 olarak bilinen skorb\u00fct hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n olu\u015fumunu engelliyor. Limonda ve kabu\u011funda bulunan C vitamini sayesinde skorb\u00fct olu\u015fmuyor.\r\n\r\nBA\u011eIRSAKLARI KORUYOR\r\nLimon kabu\u011funda mevcut olan diyet lifi, ba\u011f\u0131rsak fonksiyonlar\u0131n\u0131 ve ba\u011f\u0131rsak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyor. Ayr\u0131ca limon kabu\u011funun i\u00e7erdi\u011fi pektin, kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131n \u00f6nlenmesine de fayda sa\u011fl\u0131yor.,Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzman\u0131 S\u0131la Bilgili Tokg\u00f6z; \u00e7ay\u0131n\u0131za ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabilece\u011finiz limon kabu\u011funda sakl\u0131 6 faydal\u0131 bilgiyi a\u00e7\u0131klad\u0131,KANSER R\u0130SK\u0130N\u0130 AZALTIYOR\r\nLimon kabu\u011fu, i\u00e7erisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli h\u00fccrelerle sava\u015fmaya yard\u0131m ediyor. Avustralya'da yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fma a\u011f\u0131z, bo\u011faz ve mide kanserini riskini 40-50 oran\u0131nda azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koyuyor.,DAMAR SA\u011eLI\u011eINI KORUYOR\r\nBeslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzman\u0131 S\u0131la Bilgili Tokg\u00f6z "Limon, kabu\u011funda bulunan flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yap\u0131s\u0131n\u0131 korur ve p\u0131ht\u0131la\u015fma riskini azalt\u0131r. Y\u00fcksek C vitamini sayesinde koroner arter hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 azalt\u0131r" diyor.