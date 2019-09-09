Limon suyuna sarımsak atınca bakın ne oluyor! Etkisi inanılmaz

Damar iltihaplar\u0131n\u0131 tedavi edip t\u0131kanan damarlar\u0131 a\u00e7ar, damar sertlikleri ve hipertansiyonu \u00f6nler.\r\n\r\n,Limon suyuna sar\u0131msak att\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ortaya \u00e7\u0131kan inan\u0131lmaz etkiye inanamayacaks\u0131n\u0131z. Bak\u0131n faydalar\u0131 neler neler:\r\n\r\n,Zararl\u0131 ya\u011flar\u0131n yak\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131p kilo verdirir.\r\n,\u015eekeri ve kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr, pankreas\u0131n yenilenmesini sa\u011flar.\r\n,B\u00f6brek ve safra ta\u015flar\u0131n\u0131 eritir, idrar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcr.,\u00dclser mikrobunu \u00f6ld\u00fcrerek mide ve oniki parmak ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131 \u00fclserinin tedavisini sa\u011flar.\r\n,\u015ei\u015fkinli\u011fi ve \u00f6demi kald\u0131r\u0131r.,Romatizmal iltihab\u0131 \u00f6nleyip a\u011fr\u0131lar\u0131 dindirir, kire\u00e7lenmeyi \u00f6nler.,Beyin h\u00fccreleri ve sinir sistemlerinin yenilenmesini sa\u011flar.\r\n,Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini kuvvetlendirir ve her t\u00fcrl\u00fc alerjiyi, \u00f6zellikle damarsal k\u00f6kenli ve strese ba\u011fl\u0131 cilt alerjilerini k\u00f6k\u00fcnden keser.\r\n