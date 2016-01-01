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Türkiye Gazetesi

Limonlu ve sirkeli su zayıflatır mı? / Sabahları aç karnına su içmek doğru mu?

Limonlu ve sirkeli su zayıflatır mı? / Sabahları aç karnına su içmek doğru mu?

Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli gereksinim olarak gösteriliyor. Suyun faydaları saymakla bitmiyor; toksinleri temizliyor, vücut sıcaklığının belirli sınırlar içinde kalmasını sağlıyor, böbrekler başta olmak üzere pek çok organın ve metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli görevler üstleniyor. Ancak su içmekle ilgili çoğumuzun aklına pek çok soru takılıyor: Limonlu su fayda sağlar mı? Sabah aç karnına su içmeli miyim? Ilık su mu, yoksa soğuk su mu daha faydalı? Su zayıflatır mı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, yaşam kaynağımız olan su tüketimi hakkında en çok merak edilen soruları cevapladı.

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