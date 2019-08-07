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Türkiye Gazetesi

Limonu sıktıktan sonra kabuklarını sakın atmayın! İnanılmaz faydası var

Limonu sıktıktan sonra kabuklarını sakın atmayın! İnanılmaz faydası var
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Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz "Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz düşükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat taşı varsa ya da geçmişte olduysa mutlaka doktora danışmak gerekir. Yine limon suyu büyük tansiyonu düşürdüğü için, düşük tansiyonlu olan veya tansiyon ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan tüketmemeli" dedi.

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