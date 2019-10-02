Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! İşte limon ve limon suyunun faydaları...

Besinler i\u00e7erdikleri vitamin ve mineraller sayesinde v\u00fccudumuza sa\u011fl\u0131k verirler. Bir\u00e7ok insan hasta oldu\u011funda besinlere ba\u015fvurur. ,\r\nLimonlu suyun en temel faydalar\u0131ndan birisi b\u00f6brek ta\u015f\u0131na iyi gelmesi ve onu \u00f6nlemesi \u00f6zelli\u011fidir. Normal \u015fekilde b\u00f6brek ta\u015flar\u0131 v\u00fccuttan \u00e7ok fazla rahats\u0131zl\u0131k vermeden at\u0131l\u0131r. Ancak bazen idrar ak\u0131m\u0131na engel olur ve yo\u011fun a\u011fr\u0131lara sebebiyet verir. Limonlu su i\u00e7mek v\u00fccuda yeniden su kazand\u0131rmada ve idrar\u0131 suland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f \u015fekilde tutmada yard\u0131mc\u0131 olur. Bu da b\u00f6brek ta\u015f\u0131 olu\u015fum riskini azalt\u0131r..,\r\nLimonlu suyu i\u00e7mek karaci\u011ferde bulunan sindirim enzimlerini harekete ge\u00e7irmede yard\u0131mc\u0131 olur. Ayr\u0131ca kan\u0131n oksijen durumunu d\u00fczenlemede de yard\u0131mc\u0131 olur..,\r\nLimonlu su kazb\u0131zl\u0131k tedavsinde faydal\u0131d\u0131r. Bu y\u00fczden her sabah \u0131l\u0131k limonlu su i\u00e7ilerek g\u00fcn\u00fcn geri kalan k\u0131sm\u0131nda kab\u0131zl\u0131ktan kurtulabilirsiniz..\r\n\r\n,\r\nYemeklerden \u00f6nce ve yatma zaman\u0131nda limonlu su i\u00e7mek romatizmadan kurtulmaya yard\u0131mc\u0131 olur..,.,Besinler aras\u0131nda en \u00e7ok tercih edilen ve g\u00fcnl\u00fck hayatta yemeklerde tercih etti\u011fimiz limonun faydalar\u0131 ise saymakla bitmiyor. ,Peki insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yararl\u0131 bir vitamin olan limonun faydalar\u0131 nelerdir? \u0130\u015fte limon ve limon suyunun inan\u0131lmaz faydalar\u0131...,Il\u0131k limonlu su i\u00e7mek bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 ve farenjitten kurtulmaya yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\n,\r\nLimonlu su i\u00e7mek kanseri \u00f6nlemede faydal\u0131d\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmalar limonun t\u00fcm\u00f6r \u00f6nleyici \u00f6zellikleri ile kanser riskini azaltmada yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu g\u00f6stermektedir..,\r\nA\u011fz\u0131 \u0131l\u0131k limonlu su ile \u00e7alkalamak a\u011fr\u0131l\u0131 aftlardan ve a\u011f\u0131z \u00fclserinden kurtulmaya yard\u0131mc\u0131 olur.,\r\nBir bardak limonlu su i\u00e7mek t\u00fcm v\u00fccudu alkalile\u015ftirir ve v\u00fccudun pH seviyesini dengeler. Asitli v\u00fccut ile ba\u011flant\u0131l\u0131 bir\u00e7ok hastal\u0131k ve durumlar vard\u0131r. Uygun sa\u011fl\u0131k i\u00e7in v\u00fccudun alkali durumunu muhafaza etmesi \u00e7ok \u00f6nemlidir. Limonlu su v\u00fccudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.,\r\nG\u00fcnl\u00fck olarak limonlu su t\u00fcketimi derinin canlanmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Limon antioksidanlarla y\u00fckl\u00fcd\u00fcr ve ya\u015flanmay\u0131 \u00f6nleyen \u00f6zellikleri ile iyi bilinirler..,Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi bir\u00e7ok zengin i\u00e7eri\u011fe sahip bir besin...Faydalar\u0131n\u0131n yan\u0131nda kilo vermeyi de destekleyen limon sofralar\u0131n vazge\u00e7ilmez besini olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\n\r\n,Limonlu suyun faydalar\u0131 sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tan\u0131mlanamaz. Limonlu suyun faydalar\u0131 nelerdir? Limonlu suyun faydalar\u0131 aras\u0131nda, b\u00f6brek ta\u015f\u0131 ve karaci\u011fer i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 kesinlikle g\u00f6zard\u0131 edilemez..\r\n\r\n,Limonlu su, \u015feker oran\u0131 y\u00fcksek meyve sular\u0131na ve i\u00e7eceklere iyi bir alternatif olu\u015fturur. \u00d6zellikle diyabet hastalar\u0131 ve kilo vermek isteyen ki\u015filer i\u00e7in iyi bir i\u00e7ecektir..\r\n\r\n,\r\nLimonlu suyun i\u00e7erisindeki limon suyu sindirim i\u00e7in gerekli olan hidroklorik asit \u00fcretimini destekler. Ayr\u0131ca asitlik derecesini ve gut hastal\u0131\u011f\u0131 riskini azalt\u0131r. Sindirim sorunlar\u0131ndan \u015fik\u00e2yet\u00e7i olan ki\u015filerin d\u00fczenli olarak limonlu su t\u00fcketmesi tavsiye edilmektedir. Ayr\u0131ca ishal ve benzeri sorunlar\u0131 \u00f6nler. Kad\u0131nlar da adet sanc\u0131lar\u0131ndan kurtulmak i\u00e7in limonlu su t\u00fcketebilir.,\r\nLimonlu su, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7lenmesini sa\u011flamada yard\u0131mc\u0131 olan C vitamini ve bitkisel g\u0131da kayna\u011f\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca i\u00e7erisindeki \u00f6nemli vitamin ve mineraller sayesinde v\u00fccuttaki enerji seviyesini art\u0131rmada yard\u0131mc\u0131 olur..,\r\nHer sabah balla birlikte \u0131l\u0131k limonlu su i\u00e7mek daha kolay bir bi\u00e7imce ekstra kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olur,\r\nLimonlu su i\u00e7mek, \u015fi\u015fmi\u015f di\u015f etleriyle ilgili a\u011fr\u0131lardan kurtulmaya yard\u0131mc\u0131 olur.,\r\nLimonlu suyun di\u011fer \u00f6nemli bir faydas\u0131 ise stresten, depresyondan ve endi\u015feden kurtulmay\u0131 sa\u011flayarak tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrmesidir. Limonlu su i\u00e7mek ayr\u0131ca bir rahatlama hissi getirir..,\r\nLimonlu su kandaki toksinleri azaltarak t\u00fcm v\u00fccudu temizlenmesinde yard\u0131mc\u0131 olur. Limonun i\u00e7erisindeki besin \u00f6\u011feleri idrar \u00e7\u0131kar