Lincoln Henrique: "Jorge Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile Fenerbahçe'nin kariyerine en iyi şekilde etki edeceğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok olumlu katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım. Fenerbahçe Kulübü olarak bu sezon hedeflerimize ulaşabilmemiz için hocamız, oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlik olarak çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.