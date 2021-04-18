Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı

Liseli \u00f6\u011frencilerin tasarlad\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n deposuna d\u00f6k\u00fclen deniz suyundaki iyonlardan elektrik elde edilip arac\u0131n bu sayede hareket etmesi sa\u011fland\u0131. Tasarlad\u0131klar\u0131 bu projeyi d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc otomobil firmalar\u0131na sunan \u00f6\u011frenciler d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda tan\u0131nan bir otomobil firmas\u0131yla geli\u015ftirdikleri sistemi daha da geli\u015ftirmek \u00fczere \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Bursa'da \u00f6\u011frenim g\u00f6ren 8 \u00f6\u011frenci ve Bili\u015fim Teknolojileri \u00f6\u011fretmenleri Salih G\u00fcng\u00f6r'\u00fcn destekleriyle ortaya \u00e7\u0131kan ara\u00e7 hem g\u00fcne\u015fle hem de deniz suyuyla elektrik \u00fcretebiliyor.,Projenin detaylar\u0131n\u0131 anlatan Bili\u015fim Teknolojileri \u00f6\u011fretmeni Salih G\u00fcng\u00f6r, "D\u00fcnyada \u00e7ok elektrikli ara\u00e7 var. T\u00fcrkiye olarak biz de son d\u00f6nemde elektrikli ara\u00e7 \u00fcretimine ge\u00e7tik. \u00d6\u011frencilerimizle biz bu arac\u0131 nesil geli\u015ftirebiliriz diye \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131k. Nas\u0131l ek bir \u00e7al\u0131\u015fma yapabiliriz diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken su akl\u0131m\u0131za geldi. T\u00fcrkiye'nin her taraf\u0131 denizle kapl\u0131 biz de bu denizi nas\u0131l kullanabiliriz diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. ,Deniz suyundan elektrik \u00fcrettik. Deniz suyundaki iyonlarla elektrik \u00fcretiyor. Arac\u0131n deposuna d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz 10 litre deniz suyundan 14 volt elektrik \u00fcrettik. Bu su sayesinde arac\u0131n ak\u00fcs\u00fc \u015farj oluyor. Biz geli\u015ftirdi\u011fimiz projeyi d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bir otomobil firmas\u0131yla konu\u015ftuk. Onlarla konu\u015ftuk bu arac\u0131 daha da geli\u015ftirmek i\u00e7in ortak \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler" dedi.,Bursa'da lise \u00f6\u011frencileri deniz suyuyla hareket edebilen ara\u00e7 tasarlay\u0131p hareket ettirmeyi ba\u015fard\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Projeyi geli\u015ftiren \u00f6\u011frenciler ise, "Arac\u0131m\u0131zda su deposu ve g\u00fcne\u015f enerjisi panelleri var arac\u0131m\u0131zda tuzlu su kullan\u0131yoruz. Bu sudaki iyonlar yard\u0131m\u0131yla elektrik enerjisi \u00fcretiyoruz. Bu sayede arac\u0131m\u0131z hareket ediyor. Bu projemizle gelecekte enerji kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fckenmesi durumunda tuzlu su ve g\u00fcne\u015f enerjisini kullanarak bir ara\u00e7 tasarlad\u0131k" \u015feklinde konu\u015ftu.