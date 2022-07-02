Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti... Salah Premier League'in en pahalısı oldu

Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi. Harika bir sezon geçiren Salah yeni sözleşmesiyle haftada 400 bin pound kazanacak. Bu rakam Mısırlı forveti Premier League'in an itibariyle en yüksek kontrata sahip oyuncusu yaptı. Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti..