Lüfer balığının faydaları saymakla bitmiyor

L\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131 bal\u0131klar\u0131n babas\u0131 olarak bilinmektedir. Bal\u0131k yakalamay\u0131 seven ki\u015filerin yakalamaktan en \u00e7ok zevk ald\u0131\u011f\u0131 bal\u0131k l\u00fcferdir. Fakat ne var ki yakalamas\u0131 hi\u00e7 de kolay de\u011fildir.,L\u00fcfer Bal\u0131\u011f\u0131 Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nda s\u00fcr\u00fcler halinde dola\u015fan pullu bir g\u00f6\u00e7men bal\u0131kt\u0131r.\r\n\r\nL\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n so\u011fuk denizlerde ya\u015fayanlar\u0131 daha ya\u011fl\u0131 ve lezzetli olur. \u00dclkemizde bo\u011fazda ve Karadenizde yeti\u015fen l\u00fcfer olduk\u00e7a lezzetlidir.,L\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir\u00e7ok faydas\u0131 bulunmaktad\u0131r. L\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131 hen\u00fcz bilmiyorsan\u0131z birazdan verece\u011fimiz bilgilere g\u00f6z atabilirsiniz.,L\u00fcfer b\u00fcy\u00fcme ve geli\u015fmeye, v\u00fccudun enerji \u00fcretmesine, cildin, sinirlerin ve sindirim sisteminin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olan B vitaminlerini i\u00e7ermektedir.\r\n\r\n\u00d6zellikle \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir B12 kayna\u011f\u0131d\u0131r. 100 gr l\u00fcfer B12 g\u00fcnl\u00fck ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131n %157\u2019sini kar\u015f\u0131lamaktad\u0131r.,L\u00fcferde ayr\u0131ca kalp ritminizin d\u00fczenlenmesine yard\u0131mc\u0131 olan magnezyum; atar damar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nem ta\u015f\u0131yan potasyum ve y\u00fcksek d\u00fczeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunmaktad\u0131r. \u00d6zellikle selenyum antioksidan ve h\u00fccre koruyucudur. Dokular\u0131n ya\u015flanmas\u0131n\u0131 geciktirir. Bu etkisi sayesinde kalp krizi riskini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr.\r\n