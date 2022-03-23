Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı

.,Demir bariyerin bulundu\u011fu noktalara ise siper kaz\u0131larak kum torbalar\u0131 koyuldu.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde y\u00f6n tabelalar\u0131n\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u015fehirde \u015fimdi de kontrol noktalar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirilmeye ve say\u0131lar\u0131 artt\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,Genelde \u015fehre giri\u015flerde yer alan kontrol noktalar\u0131, \u015fehir i\u00e7inde farkl\u0131 noktalara da kuruldu.,Muhtemel sald\u0131r\u0131larda tank ve z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar\u0131 durdurmak i\u00e7in yollara koyulan \u00e7ok say\u0131da demir bariyerin bulundu\u011fu noktalar da siper kaz\u0131larak kum torbalar\u0131yla g\u00fc\u00e7lendirildi.,Ukrayna'n\u0131n bat\u0131s\u0131nda yer alan Lviv \u015fehrinde Rusya\u2019n\u0131n muhtemel sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri att\u0131r\u0131ld\u0131.,Ukrayna'n\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki Lviv'de Rus sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 \u015fehrin savunmas\u0131n\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131 kapsam\u0131nda mevcut kontrol noktalar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirilirken, say\u0131lar\u0131 artt\u0131r\u0131ld\u0131.