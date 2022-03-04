.,\u00c7ocuklar\u0131 kuca\u011f\u0131nda yerde bekleyen bir\u00e7ok ki\u015fi, ya\u015fad\u0131klar\u0131 nedeniyle g\u00f6zya\u015flar\u0131na engel olam\u0131yor. Hem h\u00fczn\u00fcn hem de kentten ayr\u0131labilmenin mutlulu\u011funun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 tren istasyonu, Ukraynal\u0131lar\u0131n h\u00fczn\u00fcne ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Kiev'deki bombard\u0131mandan kurtularak gelerek Lviv'e gelenler o ortamdan \u00e7\u0131kabildikleri i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir sevin\u00e7 ya\u015farken, Lviv'den ayr\u0131lacak trene binemeyenler ise b\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015f\u0131yor.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna sald\u0131r\u0131lar\u0131 binlerce ki\u015fiyi evinden ay\u0131r\u0131yor. \u00c7at\u0131\u015fmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar, bulabildikleri ilk trenle g\u00fcvenli olan noktalara ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Tren istasyonunda b\u00fcy\u00fck bir korku ve kaos ya\u015fan\u0131rken, insanlar tren istasyonu i\u00e7erisinde bir noktada saatlerce bekleyerek aral\u0131klarla gelen trenlere binmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. S\u0131n\u0131ra ula\u015fmak ise g\u00fcnler s\u00fcr\u00fcyor.,Tren istasyonunun d\u0131\u015f\u0131nda Lvivli g\u00f6n\u00fcll\u00fcler, burada bekleyen insanlara yard\u0131m edebilmek i\u00e7in canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Trenlerin kesi\u015fme noktas\u0131 ise Lviv \u015fehri. Rusya sald\u0131r\u0131lar\u0131 \u00f6ncesinde \u00fclkenin en g\u00fcvenli kentlerinden biri olarak g\u00f6sterilen Lviv\u2019deki tren istasyonu tarihinin en yo\u011fun g\u00fcnlerini ge\u00e7iriyor.,Ukrayna'da ya\u015fanan \u00e7at\u0131\u015fmalardan ka\u00e7an siviller, \u00fclkeden ayr\u0131labilmek i\u00e7in g\u00fcnlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ula\u015f\u0131yor. ,Ukraynal\u0131lar\u0131n trenlerle umut yolculu\u011fu devam ederken, tren istasyonu hem Lviv'e gelerek mutluluk ya\u015fayanlara hem de Lviv'den ayr\u0131lmak isteyip ka\u00e7amayanlar\u0131n h\u00fczn\u00fcne ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.