Maaş gibi burs! Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite puanları ve özel üniversite ücretleri adaylar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konulardan oluyor. Birçok başarılı öğrenci burs imkanlarını da sorgularken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yerli ve milli insan kaynağı ihtiyacına yönelik olarak üniversitelerde yeni bölümler açıyor ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yaptığı protokoller çerçevesinde burs desteğini artırıyor.