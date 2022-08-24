Maaş promosyon ücretinde rekor! Tam 41 bin TL

5 bin 500 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 ilgilendiren bir promosyon \u00f6demesinde anla\u015fmaya var\u0131lan rakam ise bir anda g\u00fcndem olu\u015fturdu.\r\n\r\n,5 bin 500 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n tamam\u0131 41 bin 500'er lira promosyon \u00f6demesinden yararlanacak.\r\n,Anadolu \u00dcniversitesi'nde (A\u00dc) ger\u00e7ekle\u015ftirilen banka maa\u015f promosyon ihalesini T\u00fcrk Ekonomi Bankas\u0131 (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir \u00fccret ile kazand\u0131. \r\n,Anla\u015fma yap\u0131lan rakam\u0131n bir kurum ile banka aras\u0131nda imzalanan promosyon anla\u015fmalar bak\u0131m\u0131ndan T\u00fcrkiye rekoru oldu\u011fu ifade edildi.,Bankalar\u0131n verdi\u011fi promosyon \u00f6demelerinde miktarlar s\u00fcrekli y\u00fckselmeye devam ediyor. \r\n,\u00d6zellikle \u00fcniversiteler ile bankalar aras\u0131nda yap\u0131lan promosyon anla\u015fmalar\u0131 son d\u00f6nemlerde dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,Promosyon 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma kapsam\u0131nda \u00f6denecek.\r\n