Maaşlarına yapılan zammı gören işçiler belediye başkanıyla karşılıklı oynadı
BİNLERCE ÇALIŞANIN YÜZÜ GÜLDÜ
Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ek protokol töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleştirildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, şube müdürleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Cem Özleyen, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Gökay Sezgin ve çok sayıda çalışan katıldı.