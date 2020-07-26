Maç sonu flaş itiraf: Süper Lig oynansın diye koronavirüs vakasını açıklamadık

Ma\u00e7 sonu fla\u015f itiraf: S\u00fcper Lig oynans\u0131n diye koronavir\u00fcs vakas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131k! \u0130\u015fte detaylar..,Kayserispor Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mustafa Tokg\u00f6z, Trabzonspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilgin\u00e7 bir a\u00e7\u0131klama yaparak, \u201cS\u00fcper Lig oynans\u0131n diye teknik heyetimizde ve idari ekibimizde \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcs vakas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131k\u201d dedi.,Kayserispor sahas\u0131nda a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Trabzonspor\u2019a 2-1 ma\u011flup olarak TFF 1. Lig'e d\u00fc\u015ft\u00fc. Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Kayserispor Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcs\u00fc, Mustafa Tokg\u00f6z, \u201cKayserispor \u00e7ok zor g\u00fcnlerden bug\u00fcne kadar \u00fcmitlerini ta\u015f\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. ,D\u00fc\u015fme veya S\u00fcper Lig\u2019de kalma m\u00fccadelesi versek de \u00f6nemli olan bug\u00fcn burada bu ma\u00e7\u0131n nas\u0131l oynand\u0131\u011f\u0131 ve nas\u0131l y\u00f6netildi\u011fidir. Bug\u00fcne kadar hakemler hakk\u0131nda tek bir kelime bile konu\u015fmad\u0131k. G\u00fcn geldi sportif ekibimizde, g\u00fcn geldi idari ekibimizde koronavir\u00fcs tespit edildi, ligi sabote etmemek ad\u0131na, endi\u015fe vermemek ad\u0131na hi\u00e7bir \u015fey a\u00e7\u0131klamad\u0131k. ,S\u0131rf S\u00fcper Lig oynans\u0131n diye. Bug\u00fcn \u00e7ok g\u00fczel bir kar\u015f\u0131la\u015fma oldu. Oyuncular\u0131m\u0131 ve teknik ekibimi cani g\u00f6n\u00fclden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef \u00fcn\u00fc Avrupa\u2019ya ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f, Avrupa\u2019da en b\u00fcy\u00fck ma\u00e7lar\u0131 y\u00f6netebilen b\u00fcy\u00fck hoca C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r bug\u00fcn ma\u00e7\u0131 katletmi\u015ftir. Bir kere dahi VAR\u2019a gitmemi\u015ftir, ne penalt\u0131 pozisyonumuzu vermi\u015ftir ne de topun \u00e7izgiden \u00e7\u0131k\u0131p \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etmemi\u015ftir. ,Kayserispor 1.5 milyon n\u00fcfuslu bir \u015fehrin futbol kul\u00fcb\u00fcd\u00fcr. Bug\u00fcn bu sonucu sadece hocaya y\u00fcklemiyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)