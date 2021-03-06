Mahalle mezarlığında ölü bulundu

Konya'n\u0131n Yunak il\u00e7esinde evli ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u015fah\u0131s il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Kurtu\u015fa\u011f\u0131 mahallesinin mezarl\u0131\u011f\u0131nda \u00f6l\u00fc bulundu.\r\n,Olay Yunak'a ba\u011fl\u0131 Kurtu\u015fa\u011f\u0131 mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re Ecevit G. (44) amcas\u0131 taraf\u0131ndan mahalle mezarl\u0131\u011f\u0131nda yan\u0131nda av t\u00fcfe\u011fiyle \u00f6l\u00fc bulundu. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan \u015fahs\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tespit edildi. ,Olay yeri incelemesinin ard\u0131ndan \u015fahs\u0131n cenazesi Hac\u0131 \u0130zzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, \u015fahs\u0131n telefonla arayarak ya\u015fam\u0131na son verece\u011fini s\u00f6ylemesi \u00fczerine karde\u015finin "Sak\u0131n \u00f6yle bir \u015fey yapma. Biz bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deriz" dedi\u011fi iddia edildi.