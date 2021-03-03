Mahalle sakinleri adeta herkese insanlık dersi verdi

Eski\u015fehir\u2019de Erenk\u00f6y sakinleri, mahallelerindeki her yan\u0131 d\u00f6k\u00fclen gecekonduda zor \u015fartlar alt\u0131nda tek ba\u015f\u0131na ya\u015fam m\u00fccadelesi veren 62 ya\u015f\u0131ndaki Hakk\u0131 G\u00fcler\u2019i yeni bir eve yerle\u015ftirdi., Herhangi bir yak\u0131n\u0131 olmayan G\u00fcler\u2019e mahalle sakinleri ve muhtar destek oluyor. Hakk\u0131 G\u00fcler\u2019in sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehdit edecek kadar k\u00f6t\u00fc durumdaki gecekonduda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Erenk\u00f6y Mahalle Muhtar\u0131 Osman \u00c7al\u0131\u015f ve beraberindeki mahalle sakinleri, adeta herkese insanl\u0131k dersi verdi. G\u00fcler, vefal\u0131 kom\u015fular\u0131 ve muhtar taraf\u0131ndan mahalle i\u00e7erisinde farkl\u0131 bir eve yerle\u015ftirildi. Evin 1 y\u0131ll\u0131k kiras\u0131 ise imece usul\u00fc \u00f6denerek yeni e\u015fyalarla donat\u0131ld\u0131.\r\n,Kom\u015fular\u0131n\u0131n bu yard\u0131m\u0131n\u0131n kendisi i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck anlam ifade etti\u011fini belirten Hakk\u0131 G\u00fcler, \u201cBen ayakkab\u0131 boyuyorum, ba\u015fka bir gelirim yok. Halim peri\u015fand\u0131, sa\u011f olsunlar bana yard\u0131m ettiler. \u015eu anda \u00e7ok iyiyim ve mutluyum. ,Mahalle sakinleriyle birlikte Hakk\u0131 G\u00fcler\u2019e sa\u011flad\u0131klar\u0131 deste\u011fin kendilerini \u00e7ok mutlu etti\u011fini aktaran Erenk\u00f6y Mahalle Muhtar\u0131 Osman \u00c7al\u0131\u015f, \u201cHakk\u0131 amcam\u0131z\u0131n \u00e7ocuklu\u011fundan beri hayat\u0131 zorluklarla ge\u00e7mi\u015f. Hi\u00e7 evlenmemi\u015f ve \u015fu anda destek vereni de yok. Biz onun evlad\u0131 say\u0131l\u0131r\u0131z. Durumu azalar\u0131ma bildirdim ve kendisine erzak g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. Eski evine erzak g\u00f6t\u00fcrmek i\u00e7in gitti\u011fimizde durumu evin \u00e7ok k\u00f6t\u00fc durumda oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. \u00d6nce evine tadilat yapt\u0131rmak istedik ama usta \u00e7ok masrafl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Zaten oras\u0131 kamu arazisi, ev gecekondu olarak yap\u0131lm\u0131\u015f. Biz de oraya yapaca\u011f\u0131m\u0131z masraf yerine Hakk\u0131 amcay\u0131 tertemiz bir eve \u00e7\u0131karal\u0131m dedik. Almanya\u2019da ya\u015fayan yard\u0131mseverler de bize destek oldu. 1 y\u0131ll\u0131k ev kiras\u0131 \u00f6dendi ve yeni e\u015fyalar al\u0131nd\u0131. Allah nasip ederse biz kom\u015fular\u0131 \u00f6mr\u00fcm\u00fcz olduk\u00e7a Hakk\u0131 amcay\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z. Art\u0131k tek ihtiyac\u0131m\u0131z faturalar konusunda destek olacak. Hakk\u0131 amca mutlu oldu, biz ondan daha \u00e7ok mutlu olduk\u201d dedi.\r\n,Hakk\u0131 G\u00fcler, tavan\u0131 ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u00e7\u00f6kmek \u00fczere olan; y\u0131k\u0131lmaya y\u00fcz tutmu\u015f bir gecekonduda tek ba\u015f\u0131na ya\u015f\u0131yordu. Haftan\u0131n 5 g\u00fcn\u00fc ayakkab\u0131 boyayarak ge\u00e7imini sa\u011flayan G\u00fcler, temel ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ancak kar\u015f\u0131layabiliyor.,.,G\u00fczel bir evim oldu. Hepsinden Allah raz\u0131 olsun. Her \u015feyim mahvolmu\u015ftu. Ya\u011fmur eski evim i\u00e7in felaketti. Benim i\u00e7in \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey yapt\u0131lar. \u00d6zel bir \u015fey oldu. Daha \u00f6nce de bana yard\u0131mda bulundular ama bu kadar\u0131n\u0131 beklemiyordum. B\u00f6yle bir \u015feyi hi\u00e7 beklemiyordum. \u00c7ok mutlu oldum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n