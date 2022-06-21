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Türkiye Gazetesi

Mahallenin kabusu oldu: Dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor sandım

Mahallenin kabusu oldu: Dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor sandım

MAHALLEDE AYI PANİĞİ

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi’nde son zamanlarda ayılar, meyve ağaçlarına çıkarak zarar vermeye başladı. Ayrıca arı kovanlarını da parçalayan ayılar, gündüz vakti de mahalleye kadar indi. Ayılarla karşılayan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Mahalle sakinlerinin artan şikayetleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye ayıların görüntülenebilmesi için fotokapan kuruldu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, korktukları için evlerinden bile çıkamadıklarını söyledi.

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