Mahalleye yayılan kökünün sebebi ortaya çıktı! Korkunç gerçek

Olay, \u015eahinbey il\u00e7esi G\u00fcneykent Mahallesi 48 numaral\u0131 sokakta bulunan bir rezidans\u0131n be\u015finci kat\u0131nda meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, ailevi sorunlar\u0131 oldu\u011fu belirtilen ve g\u00fcnlerdir haber al\u0131namayan Aykut P. (31), yakla\u015f\u0131k 5-6 g\u00fcn \u00f6nce \u015fehir d\u0131\u015f\u0131nda bulunan arkada\u015f\u0131n\u0131n evinde kalmaya ba\u015flad\u0131. ,Eve giren Aykut P.'den bina g\u00f6revlisi, kom\u015fular\u0131 ve yak\u0131nlar\u0131 uzun s\u00fcre haber alamad\u0131. G\u00fcnlerdir daireye giren \u00e7\u0131kan\u0131n olmamas\u0131 ve evden yay\u0131lan yo\u011fun koku nedeniyle bina sakinleri taraf\u0131ndan polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bilgi verildi. ,Olay yerine gelen polis ekipleri kap\u0131y\u0131 k\u0131r\u0131p i\u00e7eriye girince psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu iddia edilen Aykut P.\u2019yi ipe as\u0131l\u0131 olarak \u00f6l\u00fc buldu. B\u00fcy\u00fck oranda \u00e7\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f olan ceset, olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan Gaziantep \r\n,Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Cenaze, yap\u0131lan otopsi i\u015flemlerinin ard\u0131ndan defnedilmek \u00fczere yak\u0131nlar\u0131na teslim edildi.,\u0130ntihar ederek ya\u015fam\u0131na son verdi\u011fi iddia edilen Aykut P.'nin kesin \u00f6l\u00fcm nedeniyle ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.