Maket tekne yarışı renkli görüntülere sahne oldu

G\u00f6cek Mahallesi'nde her y\u0131l Kas\u0131m ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda yap\u0131lan 10. tekne yar\u0131\u015flar\u0131na yabanc\u0131lar\u0131n da bulundu\u011fu 10 tak\u0131m kat\u0131ld\u0131. ,Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lanlar yanlar\u0131nda getirdikleri malzemelerle \u00f6nce 4 saat boyunca kontrplaktan tekne yapt\u0131. ,Ard\u0131ndan tekneleri denize indiren yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n baz\u0131lar\u0131 suya girer girmez batarken, baz\u0131lar\u0131 da bir s\u00fcre ilerledikten sonra su ald\u0131. ,Renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin olu\u015ftu\u011fu yar\u0131\u015fma, yerli ve yabanc\u0131 turistler taraf\u0131ndan ilgiyle izlendi., Yar\u0131\u015fmada Penola tak\u0131m\u0131 birinci, G\u00f6cek Tenis Kul\u00fcb\u00fc tak\u0131m\u0131 ikinci ve Asmira tak\u0131m\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oldu.,\u0130\u015fte yar\u0131\u015fmadan renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler... (\u0130HA),.,Mu\u011fla'n\u0131n Fethiye il\u00e7esine bu y\u0131l d\u00fczenlenen 10. G\u00f6cek Maket Tekne Yar\u0131\u015f\u0131nda renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.