CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALAZGİRT'E GELDİ

.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Malazgirt Milli Park\u0131'nda d\u00fczenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Y\u0131l D\u00f6n\u00fcm\u00fc Program\u0131'na kat\u0131lmak \u00fczere geldi\u011fi il\u00e7ede t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Y\u0131l D\u00f6n\u00fcm\u00fc Program\u0131'nda, konu\u015ftu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Malazgirt'te geldi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, cuma namaz\u0131n\u0131 Malazgirt'te k\u0131ld\u0131.,Malazgirt Zaferi'nin 951. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc etkinliklerine kat\u0131lmak \u00fczere b\u00f6lgede bulunan Erdo\u011fan, d\u00fczenlenen t\u00f6renin ard\u0131ndan Milli Park i\u00e7indeki alana ge\u00e7ti.,Mu\u015f'un Malazgirt il\u00e7esinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilen Malazgirt Zaferi'nin 951. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc kutlama program\u0131na \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Adalet Bakan\u0131 Bekir Bozda\u011f, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Nureddin Nebati, Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Mahmut \u00d6zer, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Adil Karaismailo\u011flu, Ticaret Bakan\u0131 Mehmet Mu\u015f ve AK Parti Genel Ba\u015fkanvekili Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m da kat\u0131ld\u0131.