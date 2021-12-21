Malezya’daki sel felaketinde ölü sayısı 14’e yükseldi

Malezya\u2019da hafta sonu etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sel felaketinde can kayb\u0131 say\u0131s\u0131 art\u0131yor.,\u00d6te yandan Malezyal\u0131lar, sel riski uyar\u0131s\u0131nda bulunmad\u0131klar\u0131 ve kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yava\u015f ilerledi\u011fi gerek\u00e7esiyle h\u00fck\u00fcmete tepki g\u00f6sterdi.,.,\u00dclkede son y\u0131llarda g\u00f6r\u00fclen en \u015fiddetli sel felaketinde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 14\u2019e y\u00fckseldi\u011fi belirtildi.,\u00dclkenin zengin ve en kalabal\u0131k eyaletlerinden biri olan ayn\u0131 zamanda ba\u015fkent Kuala Lumpur\u2019un da yer ald\u0131\u011f\u0131 Selangor'un da sel felaketinden en \u00e7ok etkilenen b\u00f6lgelerden biri oldu\u011fu belirtildi. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n etkisini azaltmas\u0131n\u0131n ve sel sular\u0131n\u0131n \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan insanlar hasar g\u00f6ren evlerine d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131.,\u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n \u00fclkenin 8 eyaletindeki k\u00f6y ve kasabalar\u0131 sular alt\u0131nda b\u0131rakmas\u0131 sonucu binlerce ki\u015fi evsiz kald\u0131. Onlarca ki\u015finin kay\u0131p oldu\u011fu belirtilirken, yetkililer \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131ndan endi\u015fe ediyor.,Yetkililer, tahliye merkezlerinde binlerce ki\u015finin bir arada tutulmas\u0131 nedeniyle korona vir\u00fcs vakalar\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanabilece\u011fi konusunda da uyar\u0131da bulundu.