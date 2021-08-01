Manavgat ve Marmaris uzaydan görüntülendi

Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris ve Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7elerindeki orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 uydu foto\u011fraflar\u0131nda yang\u0131n\u0131n boyutu da g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi.,S\u00f6z konusu uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin yang\u0131nla m\u00fccadele eden bakanl\u0131klar ile ilgili kurumlara da g\u00f6nderildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. (KAYNAK: AA),T\u00fcrkiye'nin y\u00fcksek \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckl\u00fc yerli ke\u015fif uydusu G\u00f6kt\u00fcrk-1 ve G\u00f6kt\u00fcrk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131 uzaydan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,S\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z devam ederken T\u00fcrkiye'nin y\u00fcksek \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckl\u00fc yerli ke\u015fif uydusu G\u00f6kt\u00fcrk-1 ve G\u00f6kt\u00fcrk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.