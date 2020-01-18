Mandalina dolması, sütlacı derken şimdi de tarhanasını yaptı!

Bodrum mandalinas\u0131ndan dolma, s\u00fctla\u00e7, peynir, baklava, pastil gibi bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn yapan giri\u015fimci Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan tarhana yapt\u0131. K\u0131\u015f aylar\u0131nda s\u0131cak, yaz aylar\u0131nda ise so\u011fuk i\u00e7ilebilen mandalina tarhanas\u0131na vatanda\u015flar yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi.,"Bodrum mandalinas\u0131n\u0131n aromas\u0131 \u00e7ok keskin. Bug\u00fcne kadar mandalinadan dolma, s\u00fctla\u00e7, baklava, peynir, pastil gibi bir \u00e7ok \u00fcr\u00fcn yapt\u0131m. C vitamini deposu olan mandalinadan neden tarhana yap\u0131lmas\u0131n dedim.,Mandalinadan yapt\u0131\u011f\u0131 dolma, s\u00fctla\u00e7, pastil gibi \u00fcr\u00fcnlerinin de yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Aslan, \u00fcr\u00fcnlerinin yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapmak i\u00e7in yerel y\u00f6neticilerden destek istedi.,(\u0130HA),\u015eifa deposu olan bir lezzet elde ettim. S\u0131cak ve so\u011fuk olarak t\u00fcketilebiliyor. \u0130\u00e7erisinde bulgur, tar\u00e7\u0131n, zencefil gibi bir \u00e7ok farkl\u0131 lezzet var. \u0130\u00e7enlerin olduk\u00e7a ho\u015funa gidiyor\u201d dedi.,Evinde kendi imkanlar\u0131yla Bodrum mandalinas\u0131ndan \u00e7e\u015fitli tatlar elde eden Fadime Aslan, mandalina re\u00e7eli, mandalina ek\u015fisi, mandalina marmelad\u0131, mandalina kabu\u011fu salamuras\u0131, mandalina dolmas\u0131, mandalina peyniri, mandalina s\u00fctlac\u0131 gibi lezzetlerin ard\u0131ndan bu kez de mandalinadan tarhana yapt\u0131.,G\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! Bodrum mandalinas\u0131ndan dolma, s\u00fctla\u00e7, peynir, baklava yapm\u0131\u015ft\u0131, \u015fimdi de tarhanas\u0131n\u0131 yapt\u0131!,Bodrum mandalinas\u0131ndan tarhana yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Aslan \u015fu ifadelere yer verdi:,K\u0131\u015f aylar\u0131nda s\u0131cak, yaz aylar\u0131nda ise so\u011fuk olarak t\u00fcketilebilen mandalina tarhanas\u0131 bir\u00e7ok gribal hastal\u0131\u011fa da iyi geliyor. G\u00f6renleri \u015fak\u0131na \u00e7eviren mandalina tarhanas\u0131n\u0131n i\u00e7inde bulgur, tar\u00e7\u0131n, zencifil gibi bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde yer al\u0131yor.