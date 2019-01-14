Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin! Zararı çok büyük...

K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi ve turun\u00e7gillerin ba\u015f tac\u0131 olan mandalina herkes taraf\u0131ndan bolca t\u00fcketilir. Mandalinan\u0131n bu faydalar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince onu daha da \u00e7ok seveceksiniz...,mandalina C vitamini ba\u015fta olmak \u00fczere i\u00e7erdi\u011fi A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sa\u011fl\u0131k deposu. ,Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirmekten kanser riskini d\u00fc\u015f\u00fcrmeye, i\u015ftah kontrol\u00fcn\u00fc sa\u011flamaktan y\u00fcksek kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye kadar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fczerinde pek \u00e7ok \u00f6nemli faydalar sa\u011fl\u0131yor.,Bu nedenle sofralar\u0131m\u0131zda d\u00fczenli olarak bulunmay\u0131 fazlas\u0131yla hak ediyor. Ancak mandalinan\u0131n faydalar\u0131ndan en etkili \u015fekilde yararlanmak i\u00e7in baz\u0131 kurallara dikkat etmek gerekiyor. ,Zengin C vitamini i\u00e7eri\u011fi ve flavonoidler sayesinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7lenmesine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor.,B vitamininden de olduk\u00e7a zengin olan mandalina v\u00fccutta DNA ve RNA olu\u015fumunda g\u00f6rev alarak yeni h\u00fccrelerin olu\u015fmas\u0131n\u0131 destekliyor.,\u0130\u00e7eri\u011findeki folat sayesinde kansere yol a\u00e7abilecek DNA de\u011fi\u015fikliklerini \u00f6nleyerek akci\u011fer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi baz\u0131 kanser t\u00fcrlerinin geli\u015fimini \u00f6nlemede etkili oluyor.,\u0130\u00e7eri\u011findeki \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcr lif olan pektin daha uzun s\u00fcre tokluk sa\u011fl\u0131yor. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara g\u00f6re, mandalina obezite sorunu olan ki\u015filerde i\u015ftah kontrol\u00fcne katk\u0131da bulunarak kalori al\u0131m\u0131n\u0131 azalt\u0131yor.,Mandalinan\u0131n potasyum i\u00e7eri\u011fiyle y\u00fcksek kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 \u00f6nleyerek kalp krizi riskini azaltt\u0131\u011f\u0131 da, yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda tespit edilen faydalar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor. Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 M\u00fczeyyen \u00c7elik ayr\u0131ca i\u00e7eri\u011findeki flavonoidler sayesinde kolesterol\u00fcn d\u00fc\u015fmesinde de etkili oldu\u011funu belirtiyor.,Potasyum ayn\u0131 zamanda kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de gerekli olan bir mineral. Mandalina i\u00e7erdi\u011fi potasyum ve A vitamini sayesinde sa\u011fl\u0131kl\u0131 kemik geli\u015fiminin sa\u011flanmas\u0131nda ve kemik erimesinin \u00f6nlenmesinde etkili oluyor.,Mandalinada bolca bulunan C vitamini v\u00fccutta kollajen sentezi i\u00e7in \u00f6nemli. Kollajen yaralar\u0131n h\u0131zl\u0131 iyile\u015fmesini sa\u011fl\u0131yor.,C vitamini ayn\u0131 zamanda besinlerle al\u0131nan demirin v\u00fccuttaki emilimini art\u0131r\u0131yor.,Mandalinada bolca bulunan A vitamini g\u00f6z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de \u00f6nemli. A vitaminin yeterli al\u0131nmas\u0131 ba\u015fta gece k\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc olmak \u00fczere makula dejenerasyonu ve katarakt olu\u015fumunu geciktiriyor.,Mandalinada bulunan flavonoidler diyabetle sava\u015fmada da rol oynuyorlar. Flavonoidler hastal\u0131\u011fa neden olan molek\u00fclleri n\u00f6tralize eden antioksidanlar. Uygun porsiyon t\u00fcketildi\u011finde (1 porsiyon meyve=2 k\u00fc\u00e7\u00fck mandalina) kan \u015fekerindeki dalgalanmalar\u0131 \u00f6nleyerek tatl\u0131ya olan ihtiyac\u0131 azalt\u0131yor.,C vitamini suda eriyen bir vitamin oldu\u011fu i\u00e7in fazlas\u0131 depolanm\u0131yor, at\u0131l\u0131yor. Bu nedenle y\u00fcksek miktarda t\u00fcketilen mandalinan\u0131n da 1 porsiyon (2 k\u00fc\u00e7\u00fck adet) mandalinan\u0131n da v\u00fccuda sa\u011flayaca\u011f\u0131 vitamin ayn\u0131. ,Mandalina kabu\u011funun alt\u0131ndaki beyaz lifler sel\u00fclozik maddeler bak\u0131m\u0131ndan zengin olduklar\u0131 i\u00e7in sindirim siteminin daha aktif \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda etkili oluyorlar. ,Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 M\u00fczeyyen \u00c7elik ayr\u0131ca y\u00fcksek miktarlarda t\u00fcketilmesinin baz\u0131 sa\u011fl\u0131k problemlerine neden olabilece\u011fini belirterek, "Hassas b\u00fcnyelerde ciltte k\u0131zarma ve d\u00f6k\u00fcnt\u00fc gibi alerjik reaksiyonlar olu\u015fabiliyor. ,Bunun yan\u0131 s\u0131ra i\u00e7eri\u011findeki fruktoz \u015fekeri nedeniyle diyabet hastalar\u0131nda kan \u015fekerinin y\u00fckselmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle mandalina t\u00fcketirken porsiyon kontrol\u00fc \u00e7ok \u00f6nemli." diyor.,\u00c7ekirdeksiz t\u00fcrleri de bulunana mandalinay\u0131 t\u00fcketirken \u00e7ekirdeklerinin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ekirde\u011fi apandisit organ\u0131n\u0131n t\u0131kanmas\u0131na yol a\u00e7abiliyor.,\u00d6rne\u011fin bol g\u00f6zenekli bir kabu\u011fa sahip olan mandalina di\u011fer turun\u00e7gillere g\u00f6re daha \u00e7abuk su kaybetti\u011fi i\u00e7in ald\u0131ktan sonra 2-3 g\u00fcn i\u00e7inde t\u00fcketmeniz biyo yararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli. ,Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131: 1 litre kaynayan suya, 2 k\u00fc\u00e7\u00fck mandalinan\u0131n ka