Manisa'da UNESCO tescilli Jeopark alanında utandıran görüntüler

Çevremizi korumak ve temiz tutmak nitekim insani görevlerden biri sayılmaktadır. Yalnızca çevre değil doğal park alanlarımızda aynı şekilde kirletmemek gerekir ancak bunun aksi bir durum Manisa'da, UNESCO tarafından tescillenen bir yerde yaşandı. Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alan Kula Divlit Yanardağı'nda vatandaşlar tarafından dökülen çöpler, doğa severler ile Kula halkını çileden çıkardı.