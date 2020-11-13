HABER MERKEZİ

Elon Musk\u2019\u0131n uzay ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u015firketi SpaceX, cumartesi g\u00fcn\u00fc Falcon 9 roketiyle Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019na 4 astronot g\u00f6nderecek.\r\n\r\n,Astronotlar, Kennedy Uzay Merkezi\u2019nde yeni uzay k\u0131yafetlerini sergiledi.\r\n\r\n,Crew-1 misyonu komutan\u0131 Michael Hopkins ile Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi, merkeze yine Elon Musk\u2019\u0131n elektrikli iki Tesla Model X arabas\u0131yla geldi. Astronotlar, daha sonra ayn\u0131 beyaz ve f\u00fct\u00fcristik k\u0131yafetlerle y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131.\r\n\r\n,Cumartesi g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak seferle SpaceX, ikinci kez uzaya astronot g\u00f6ndermi\u015f olacak.\r\n\r\n,\u015eirketin insanl\u0131 ilk uzay u\u00e7u\u015fu Ben Behnken ve Dough Hurley isimli astronotlarla may\u0131s ay\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. NASA, 2011 y\u0131l\u0131ndan bu yana m\u00fcrettebatl\u0131 u\u00e7u\u015f projesini ask\u0131ya almas\u0131ndan dolay\u0131 astronotlar\u0131n\u0131 uzay istasyonuna ta\u015f\u0131mak i\u00e7in Rusya'ya ait Soyuz uzay ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kullan\u0131yordu.\r\n\r\n,Art\u0131k astronotlar\u0131 SpaceX ta\u015f\u0131yor.