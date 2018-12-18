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Mardinli Murat Akyol'un çalışmaları sosyal medyada büyük beğeni topladı
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19 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından sıkça söz ettiriyor.