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Türkiye Gazetesi

Mario Balotelli'de ayrılık iddiası! Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü için "Haftalardır görüşüyoruz" açıklaması

Mario Balotelli'de ayrılık iddiası! Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü için "Haftalardır görüşüyoruz" açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'ndaki otelde sürdüren mavi-lacivertli takımın 38 yaşındaki tecrübeli kaptanı Gökhan İnler, ilk etap çalışmalarının çok yoğun geçtiğini, verilecek aranın ardından İtalya kampının başlayacağını söyledi. Geçen yıl çok büyük iş başardıklarını, başkan Murat Sancak'ın da senelerdir takıma destek verdiğini belirten Gökhan, "Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda çok olumlu ve güzel bir Adana Demirspor oluruz. Çünkü Adana Demirspor bunu hak ediyor, iyi bir camia. Ben de bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu." diye konuştu.

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