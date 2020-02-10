Marketini kapattı, kaz çiftliği kurdu

Kazlar\u0131 do\u011fal ortamlar\u0131nda beslediklerini s\u00f6yleyen Aydo\u011fan, \u201dKazlar\u0131m\u0131z\u0131 tamamen organik olarak yeti\u015ftiriyoruz. Suni yem vermiyoruz, civcivden ba\u015flay\u0131p Aral\u0131k ay\u0131na kazlar\u0131n kesimine kadar itina ile bak\u0131yoruz. Kaz denilince ilk akla gelen yer Kars.,Aydo\u011fan kaz etine ba\u011f yapra\u011f\u0131 ile lezzet katt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cYe\u015filyurt\u2019ta kaz k\u00fclt\u00fcr\u00fc yakla\u015f\u0131k 300 y\u0131ld\u0131r ya\u015fat\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Bir\u00e7ok ki\u015fi evlerinin bah\u00e7esinde bir al\u0131\u015fkanl\u0131k olarak kaz besliyor. Bizlerde y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k olarak 2 bin adet kaz yeti\u015ftiriyoruz. Yeti\u015ftirdi\u011fimiz kazlar\u0131 keserek de\u011fi\u015fik bir tarzda sunuyoruz. Tokat'\u0131n kendine has ba\u011flar\u0131nda toplanan asma ba\u011f yapraklar\u0131 kaz etine farkl\u0131 bir aromatik tat kat\u0131yor. Ayn\u0131 zaman da kaz\u0131n ci\u011feri ve ta\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da pi\u015firerek yeme\u011fimize kat\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n, Ama bizde Ye\u015filyurt\u2019ta bunu y\u00fczy\u0131llard\u0131r yap\u0131yoruz. Ge\u00e7mi\u015fte dedelerimiz, ninelerimizin miras\u0131 olarak bu i\u015fi devam ettiriyoruz. K\u0131sa zamanda bu i\u015fi tan\u0131tarak Kars\u2019a rakip olaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Ayr\u0131ca il\u00e7e merkezine a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 lokantas\u0131nda kaz eti pi\u015firip satt\u0131. Al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131na kendine \u00f6zg\u00fc pir pi\u015firme tarz\u0131 geli\u015ftirdi. Bir s\u00fcre ha\u015flad\u0131\u011f\u0131 kaz etini Tokat'\u0131n me\u015fhur ba\u011f yapra\u011f\u0131 ile s\u00fcsleyerek kara f\u0131r\u0131nda k\u0131zart\u0131p, farkl\u0131 bir lezzeti m\u00fc\u015fterilerinin be\u011fenisine sundu.\r\n,Ankara\u2019da i\u015fletti\u011fi marketi devreden evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131 Ahmet Aydo\u011fan (38) memleketi Tokat'a d\u00f6nd\u00fc. Ye\u015filyurt il\u00e7esinde yeni bir i\u015f kurmaya karar verip, 12 adet kazla ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00fcretimini k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7o\u011faltt\u0131. Y\u0131ll\u0131k ortalama olarak 2 bine yak\u0131n kaz yeti\u015ftirmeye ba\u015flayan Aydo\u011fan, il d\u0131\u015f\u0131na kaz eti g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131. ,Ankara'da marketini kapatarak memleketine d\u00f6nen Ahmet Aydo\u011fan, kaz \u00fcretimine ba\u015flad\u0131.