Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmaları başladı

Marmara Denizi'nde g\u00f6r\u00fclen m\u00fcsilaj\u0131 (deniz salyas\u0131) temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 seferberlik ilan edildi.\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "Marmara Denizi Eylem Plan\u0131" kapsam\u0131nda al\u0131nan kararlar\u0131n hayata ge\u00e7irilmesi i\u00e7in kamu kurumlar\u0131, belediyeler, akademik \u00e7evreler ile sivil toplum kurulu\u015flar\u0131nca ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda, denizden m\u00fcsilaj topland\u0131.\r\n,Tekne yard\u0131m\u0131yla toplanan ve vidanj\u00f6rle \u00e7ekilen m\u00fcsilaj, ar\u0131tma tesislerine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130\u015fte \u0130stanbul, Tekirda\u011f, Kocaeli ve Bal\u0131kesir'den m\u00fcsilaj\u0131 (deniz salyas\u0131) temizlemek i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalardan foto\u011fraflar...\r\n,Bakan Kurum, "2021 y\u0131l\u0131 sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamam\u0131n\u0131 'Koruma Alan\u0131' ilan edece\u011fiz. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n onay\u0131na sunaca\u011f\u0131z." dedi.\r\n,.