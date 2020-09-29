Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses: 'Sanki burada bir kazan kaynıyor'

Son iki y\u0131lda ya\u015fanan kurakl\u0131k nedeniyle yok olma riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan Marmara G\u00f6l\u00fc\u2019nde olu\u015fan bir \u00e7ukurdan gelen fokurdama sesi ile \u00e7\u0131kan gaz korku ve pani\u011fe neden oldu.,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131nca "Ulusal \u00d6neme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen ayr\u0131ca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan ku\u015f t\u00fcrleri de dahil olmak \u00fczere yakla\u015f\u0131k 20 bin su ku\u015funa ev sahipli\u011fi yapan Marmara G\u00f6l\u00fc neredeyse kuruma noktas\u0131na geldi. Manisa'n\u0131n ku\u015f cenneti olarak bilinen g\u00f6lde sular yakla\u015f\u0131k 500 metre \u00e7ekilerek kuruma noktas\u0131na gelirken, g\u00f6lde olu\u015fan ufak \u00e7apl\u0131 \u00e7ukurdan gelen gizemli fokurdama sesi ile yan\u0131c\u0131 gaz, mahalle sakinlerinde merak uyand\u0131rd\u0131.,Olu\u015fan \u00e7ukurdan gelen ses ve gaz\u0131n \u00e7obanlar taraf\u0131ndan fark edildi\u011fini belirten Salihli\u2019ye ba\u011fl\u0131 Kemerdamlar\u0131 Mahalle Muhtar\u0131 Ahmet Ayy\u0131ld\u0131z, \u201cBunun \u00fczerine bizde b\u00f6lgeye geldik. Geldi\u011fimizde fokurdama sesi ve yan\u0131c\u0131 gaz ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Yetkililerin bu konuda \u00e7al\u0131\u015fma ve ara\u015ft\u0131rma yapmalar\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d dedi.,G\u00f6ldeki su seviyesinin y\u00fcksek oldu\u011fu zamanlarda da bu alandan fokur fokur suyun kaynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Muhtar Ayy\u0131ld\u0131z \u201cBiz 20 y\u0131l \u00f6nce ben dahil kay\u0131\u011f\u0131m da vard\u0131, bu g\u00f6lde bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yap\u0131yorduk. Bulundu\u011fumuz b\u00f6lgede, g\u00f6ldeki su seviyesinin dolu oldu\u011fu y\u0131llarda buras\u0131 fokur fokur kaynar ve su kabarc\u0131klar\u0131 olu\u015furdu. Biz bal\u0131k\u00e7\u0131klarda bu noktaya oksijen bol oldu\u011fu i\u00e7in bal\u0131k da bol olur diye a\u011f tak\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 atard\u0131k. Tabi y\u0131llar geldi ge\u00e7ti, g\u00f6l\u00fcm\u00fcz kurudu. Sular \u00e7ekilince, bu alanlarda hayvanlar otlat\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,\u0130nek ve koyunlar\u0131 otlatan \u00e7obanlar, gece bu alanda ses duyuyorlar. Sesi duyan \u00e7obanlar \u00e7ok korkmu\u015f. Sonra bize haber verdiler. Bizde geldik ve g\u00f6rd\u00fck, hakikaten bir ses var. Burada bir koku da var. Topra\u011f\u0131n yap\u0131s\u0131 zaten de\u011fi\u015fmi\u015f durumda. \u015euan k\u00fc\u00e7\u00fck bir obruk var ama sanki burada bir kazan kayn\u0131yor. Buraya gelen bu sesi net bir \u015fekilde duyuyor. Bu \u00e7ukurdan yan\u0131c\u0131 bir gaz geliyor. Birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce bu \u00e7ukurun i\u00e7ine plastik bir \u015fi\u015fe att\u0131k ve bir s\u00fcre sonra kendili\u011finden yanmaya ba\u015flad\u0131\u201d dedi. Yetkililere seslenen Ayy\u0131ld\u0131z \u201cBurada ara\u015ft\u0131rma yap\u0131ls\u0131n, bu fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak i\u00e7erisindeyiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu burada 25-30 y\u0131ld\u0131r var olan bir \u015fey. Burada gaz m\u0131 var, s\u0131cak su mu var, ma\u011fma m\u0131 yak\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d,Olu\u015fan ufak \u00e7apl\u0131 \u00e7ukur ve koku nedeniyle jandarmaya bilgi verdiklerini belirten Ayy\u0131ld\u0131z \u201c\u00c7\u0131kan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da k\u0131sa s\u00fcre sonra gelerek \u00e7ukurun etraf\u0131n\u0131 \u015feritle kapatt\u0131. Burada ne olaca\u011f\u0131n\u0131 bilemedi\u011fimiz gibi, yerin alt\u0131nda da ne oldu\u011funu bilemiyoruz. Bizler devletimizin ilgili kurumlar\u0131n\u0131n bu b\u00f6lgeye gelip bir anca \u00f6nce inceleme yapmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Burada ne var ne yok, tez zamanda bize bilgi verirler. Belki \u00fclkemiz i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 bir geli\u015fme olur\u201d diye konu\u015ftu.,Gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklar\u0131n\u0131 belirten Kemerdamlar\u0131 Mahalle sakinlerinden Hasan Ko\u00e7 \u201c\u00c7ukurun olu\u015fumu ve gelen sesin ard\u0131ndan, hem merak ediyoruz hem de tedirginiz. Tedirgin oldu\u011fumuz i\u00e7in, yetkililerin bir an \u00f6nce bu b\u00f6lgede ara\u015ft\u0131rma yapmalar\u0131n\u0131 talep ediyoruz. Bu b\u00f6lgede daha \u00f6nceki y\u0131llarda tulumbalar \u00e7ak\u0131l\u0131rd\u0131. \u00c7ak\u0131lan tulumbalardan ise metan gaz\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Ama bu kez gaz ile birlikte bir fokurdama sesi de mevcut durumda. Sonucunu ise heyecanla bekliyoruz\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA