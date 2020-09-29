Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses: 'Sanki burada bir kazan kaynıyor'

Son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan Marmara Gölü’nde oluşan bir çukurdan gelen fokurdama sesi ile çıkan gaz korku ve paniğe neden oldu.