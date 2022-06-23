Marmaris'teki baş döndüren hava trafiği! Hava araçları yeşil vatan için durmadan inip kalkıyor

, Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci yang\u0131ndaki son duruma ili\u015fkin 10 gece g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edilece\u011fini s\u00f6yledi.,Ayd\u0131n, Denizli ve Mu\u011fla \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ve Jandarmaya ba\u011fl\u0131 17 TOMA da destek veriyor.,Bakan Kiri\u015fci, i\u015f makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini aktard\u0131.,Ci\u011ferlerimiz, ye\u015fil vatan\u0131m\u0131z i\u00e7in hem g\u00f6n\u00fcll\u00fcler hem de ekipler yang\u0131n i\u00e7in seferber oldu.,Ekipler, yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011fun \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Kiri\u015f\u00e7i ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu kriz merkezinden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 takip ediyor.,Kiri\u015f\u00e7i, 1100'\u00fc Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden olmak \u00fczere di\u011fer kurumlardan da kat\u0131l\u0131mlarla toplam 2600 civar\u0131nda personel oldu\u011funu bildirdi.,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde 21 Haziran'da ba\u015flayan ve farkl\u0131 noktalarda devam eden ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131na havadan ve karadan m\u00fcdahale s\u00fcrerken bir s\u00fcre kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131n ters esen r\u00fczgar nedeniyle tekrar alevlendi ve kontrol alt\u0131na al\u0131namad\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 6 ton su kapasitesine sahip TOMA\u2019lar ormanl\u0131k b\u00f6lgede alevlere su s\u0131karak, m\u00fccadeleye destek veriyor. ,Yang\u0131na, sabah\u0131n ilk saatlerinden itibaren havadan da m\u00fcdahale edilmeye ba\u015fland\u0131.