Marmaris'teki orman yangına müdahale sürüyor! Yeşil Vatan için Seferberlik

, Daha sonra ters esen r\u00fczgar\u0131n da etkisi ile alevler k\u0131sa s\u00fcrede b\u00f6lgeye yay\u0131l\u0131rken \u00e7ok say\u0131da ekip yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor. , G\u00fcvenlik tedbirleri kapsam\u0131nda yang\u0131n b\u00f6lgesine g\u00f6revlilerin d\u0131\u015f\u0131nda kimse al\u0131nm\u0131yor. Havadan ve karadan m\u00fcdahale edilen yang\u0131na sabah\u0131n ilk saatlerinden itibaren havadan da m\u00fcdahale edilmeye ba\u015fland\u0131. , Karadan m\u00fccadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve u\u00e7aklarla destek verildi\u011fini aktaran Kiri\u015fci, b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yang\u0131nla m\u00fccadelede belirli bir noktaya gelindi\u011fini bildirdi. \r\n, Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015f\u00e7i, yapt\u0131\u011f\u0131 ilk a\u00e7\u0131klamada yang\u0131n\u0131n saat 20.02\u2019de ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 8 dakika sonra 20.10\u2019da ilk m\u00fcdahalenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,"Tabii insanlar\u0131n a\u011fz\u0131 fermuar de\u011fil ki \u00e7ekesiniz, kapatas\u0131n\u0131z. \u0130sterim ki insanlar hakikati g\u00f6rs\u00fcnler, hakikati g\u00f6rmek istiyorlarsa asgariden yay\u0131nlar\u0131 izlesinler veya gelsinler burada birka\u00e7 saatlerini harcas\u0131nlar, hangi \u015fartlarda bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve ne kadar ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da burada g\u00f6rm\u00fc\u015f olsunlar.",Ayr\u0131ca yang\u0131nda 14 u\u00e7ak, 20 helikopter, 2 \u0130HA, 3 ambulans, 8 vidanj\u00f6r, 8 TOMA da etkin rol oynuyor.",Bakan Kiri\u015f\u00e7i, inceleme sonras\u0131, yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde g\u00f6rmek amac\u0131yla Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimat\u0131yla b\u00f6lgeye geldiklerini s\u00f6yledi.\r\n,Bakan Kiri\u015fci, sahada yang\u0131nla m\u00fccadele eden ekiplerle beraber b\u00f6lgede inceleme yapt\u0131\u011f\u0131 anlar\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. ,Bakan, sosyal medyada yer alan "helikopter ve u\u00e7aklar\u0131n zaman\u0131nda yang\u0131na m\u00fcdahale etmedi\u011fi" y\u00f6n\u00fcndeki iddialarla ilgili olarak da en g\u00fczel cevab\u0131 b\u00f6lgedeki u\u00e7ak ve helikopter seslerinin verdi\u011fini ifade etti. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Mu\u011fla\u2019n\u0131n Marmaris il\u00e7esindeki yang\u0131n b\u00f6lgesini helikopterle havadan inceledi.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Mu\u011fla\u2019n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde orman yang\u0131n\u0131ndan etkilenen b\u00f6lgede helikopterle incelemelerde bulundu\u201d denildi.\r\n\r\n,Daha sonra Kiri\u015fci ve Soylu, Tar\u0131m ve Orman Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Veysel Tiryaki ve Orman Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Bekir Karacabey ile b\u00f6lgedeki yang\u0131nla m\u00fccadeleyi havandan inceledi. \r\n\r\n,Gece \u00e7al\u0131\u015fmalar karanl\u0131k nedeniyle aksasa bile sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla tekrar \u00e7al\u0131\u015fmalar devam etti ve \u00f6\u011fle saatlerine do\u011fru yang\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Geli\u015fmeleri anbean takip eden Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci ile \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, yang\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde incelemek gece saatlerinde b\u00f6lgeye ula\u015ft\u0131. ,Kiri\u015fci payla\u015f\u0131m\u0131na, \u201cMarmaris\u2019te sahada gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fan, yang\u0131nla m\u00fccadele eden kahramanlar\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nday\u0131z\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,Kiri\u015f\u00e7i, havadan yapt\u0131\u011f\u0131 izlenim sonucu, yang\u0131n\u0131n enerjisini yitirdi\u011fini g\u00f6zlemlediklerini ve ekiplerin yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti. ,Kiri\u015fci, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esindeki Hisar\u00f6n\u00fc Mahallesi B\u00f6rd\u00fcbet mevkisinde ormanl\u0131k alanda ak\u015fam saat 20.00 sular\u0131nda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yanmaya ba\u015flad\u0131. ,Mu\u011fla\u2019n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde d\u00fcn ak\u015fam 20.00 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flayan yang\u0131n 19 saattir etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, ekiplerin s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 havadan ve karadan devam ediyor. M\u00fcdahaleler ekipler taraf\u0131ndan canla ba\u015fla devam ederken ters esen r\u00fczgar\u0131n etkisi ile k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131lan yang\u0131n Otluk Koyu'na do\u011fru h\u0131zla ilerledi.,\u00d6te yandan \u00e7\u0131kan yang\u0131nla ilgili Mu\u011fla Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131 ve sosyal medyada yer alan 'u\u00e7aklar yang\u0131na m\u00fcdahale etmiyor' iddialar\u0131 ise Bakan Kiri\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamayla yalanland\u0131. ,Yang\u0131n b\u00f6lgesinde incelemelerde bulunan Bakanlar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na bug\u00fcn de s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Yang\u0131na \u00e7e\u015fitli illerden gelen \u00e7ok say\u0131da araz\u00f6z\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra 1600\u2019e yak\u0131n i\u015f\u00e7i m\u00fcdahale etti. Yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra b\u00f6lgeye giden \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ve Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yak\u0131ndan takip ediyor. ,Yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek ad\u0131na b\u00f6lgede 688 OGM personeli olmak \u00fczere toplam 1494 personel, 172 araz\u00f6z olmak \u00fczere di\u011fer kamu ara\u00e7lar\u0131 ile toplam 363 ara\u00e7, 17 OGM dozeri olmak \u00fczere 39 i\u015f makinesi g\u00f6rev yap\u0131yor. \r\n