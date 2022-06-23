Marmaris'teki yangının başladığı bölgede ormanların son hali görüntülendi

,Ekipler, yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011fun \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Havadan ve karadan s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, \u00e7evre illerden s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na destek ekibi geldi.,Marmaris'teki yang\u0131n hen\u00fcz kontrol alt\u0131na al\u0131nmazken yang\u0131n\u0131n ormanl\u0131k alanlarda olu\u015fturdu\u011fu tahribat durumun ac\u0131 ger\u00e7e\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. \u0130\u015fte Marmaris'te yanan ormanlar\u0131n son hali...\r\n\r\n,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esi Hisar\u00f6n\u00fc Mahallesi B\u00f6rd\u00fcbet mevkiinde ormanl\u0131k alanda 21 Haziran'da saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda \u00e7\u0131kan yang\u0131n devam ederken ekipler canla ba\u015fla alevlere m\u00fcdahale ediyor. ,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde devam eden orman yang\u0131n\u0131n ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 alan ve yang\u0131n\u0131n etkisiyle adeta k\u00fcl olan ormanl\u0131k b\u00f6lge havadan helikopter ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,\u015eu an itibariyle \u00e7ok daha iyi durumda oldu\u011fumuzu s\u00f6yleyebilirim. Ak\u015fama do\u011fru daha somut geli\u015fmelerin olaca\u011f\u0131n\u0131 bekliyoruz" dedi. ,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci, bug\u00fcn b\u00f6lgeden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Ak\u015fama do\u011fru olumlu, somut geli\u015fmelerin olaca\u011f\u0131n\u0131 bekliyoruz.,Yang\u0131na, sabah\u0131n ilk saatlerinden itibaren havadan da m\u00fcdahale edilmeye ba\u015fland\u0131.