Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek

, \u00d6te yandan yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin tek Yang\u0131n Tespit K\u00f6pe\u011fi Kadro tespit etti. 'Kadro' g\u00f6revini en iyi \u015fekilde yerini getirdi ve b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131ya imza att\u0131.\r\n, \u015e\u00fcpheli S.A. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan su\u00e7unu itiraf etmi\u015f ve bug\u00fcn Marmaris Adliyesine sevk edildi.,Antalya \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde g\u00f6rev yapan yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi Kadro kundaklama \u015f\u00fcphesinin bulundu\u011fu alanlarda hassas burnu ile yan\u0131c\u0131 maddenin bulundu\u011fu alan\u0131 tespit edebiliyor ve tepki veriyor. ,Genellikle kundaklama \u015f\u00fcphesi olan orman yang\u0131n\u0131na partneri ile birlikte giden 'Kadro', b\u00f6lgede hassas burnuyla tarama yap\u0131yor. ,Golden Retriever cinsi, 7 ya\u015f\u0131ndaki yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi 'Kadro' B\u00f6rd\u00fcbet 7 Adalar mevkiinde e\u011fiticisi nezaretinde b\u00f6lgede hassas burnu ile yan\u0131c\u0131 madde tespiti yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 sonucu yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131nda tepki verdi.,Golden Retriever cinsi, 7 ya\u015f\u0131ndaki yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi 'Kadro' T\u00fcrkiye\u2019nin tek yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.,Kundaklama sonucuna ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise 'Kadro', kullan\u0131lan yan\u0131c\u0131 maddeler ile ilgili tepki vererek oturuyor.,Marmaris Amazon Koyu B\u00f6rd\u00fcbet 7 Adalar mevkiinde ba\u015flayan orman yang\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Antalya\u2019dan Mu\u011fla\u2019ya g\u00f6nderilen yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi Kadro, yang\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 noktalarda hassas burnu ile yan\u0131c\u0131 madde kokusuna tepki vermesi i\u00e7in dola\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.,Marmaris'te 3 g\u00fcnd\u00fcr devam eden orman yang\u0131n\u0131na m\u00fcdahaleler devam ederken orman\u0131 yakan \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131 ve tutukland\u0131.,Mazot, benzin, tiner gibi yan\u0131c\u0131 maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', yang\u0131nlar\u0131n kundaklama sonucu \u00e7\u0131k\u0131p \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirliyor. ,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale devam ederken Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015f\u00e7i ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu yang\u0131n b\u00f6lgesinde geli\u015fmeleri anbean takip ediyor.,\u00d6te yandan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ise Dalaman il\u00e7esine giderek b\u00f6lgede incelemelerde bulundu.,Yang\u0131n tespit k\u00f6pe\u011fi Kadro\u2019nun tepki verdi\u011fi noktada iki adet benzin bidonu bulundu.,Yang\u0131na \u00e7ok say\u0131da hava ve kara arac\u0131 m\u00fcdahale ederken yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli S.A ise \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkeme taraf\u0131ndan tutukland\u0131. ,Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131nda bulunan iki adet benzin bidonundan yola \u00e7\u0131kan Jandarma ekipleri \u015f\u00fcphelinin kimli\u011fini tespit ettiler. ,Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131n\u0131 bulan ise 'Kadro'. 'Kadro' bir k\u00f6pek ve T\u00fcrkiye'nin tek Yang\u0131n Tespit K\u00f6pe\u011fi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.