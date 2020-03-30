Mart ayının son günlerinde güne kar yağışıyla uyandılar!

Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; genellikle ya\u011fmur ve sa\u011fanak, Erzincan, Erzurum, Kars, A\u011fr\u0131 ve Ardahan \u00e7evrelerinde karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur ve yer yer kar \u015feklinde olmas\u0131 bekleniyor.,Erzincan\u2019da sabah ya\u011fan kar, hen\u00fcz \u00e7i\u00e7ek a\u015famas\u0131nda olan kay\u0131s\u0131 \u00fcreticilerini zirai don tehlikesine kar\u015f\u0131 endi\u015felendirdi. Kay\u0131s\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerini kar kaplarken kar\u0131n durmas\u0131 halinde don tehlikesi olabilece\u011fi konusunda \u00e7ift\u00e7iler uyar\u0131l\u0131yor. (\u0130HA),Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi Do\u011fu\u2019da r\u00fczgar g\u00fcneyli y\u00f6nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.\r\n\r\nErzincan\u2019da sabah saatlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Kent merkezinde ya\u011fmurla kar\u0131\u015f\u0131k kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 zeminde hafif \u015fekilde belirgin hale gelirken y\u00fcksek kesimlerde 8 santimetreye ula\u015ft\u0131.,Kar\u0131n daha fazla etkili oldu\u011fu Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve K\u0131z\u0131lda\u011f Ge\u00e7itleri ile Erzincan - G\u00fcm\u00fc\u015fhane - Bayburt kara yolu Ahmediye Ge\u00e7idinde k\u0131\u015fl\u0131k lastiklerini erkenden de\u011fi\u015ftiren baz\u0131 ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi 30 Mart\u2019ta yeniden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkisi alt\u0131na girdi. Meteoroloji 12. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, b\u00f6lgede havan\u0131n par\u00e7al\u0131, \u00e7ok bulutlu ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Mart ay\u0131n\u0131n son g\u00fcnlerinde g\u00fcne kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla uyand\u0131lar!,Erzincan kent merkezinde Mart ay\u0131n\u0131n son g\u00fcnlerinde ya\u011fan kar \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. G\u00fcne karla uyanan vatanda\u015flar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131kmadan pencerelerden izledi. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kay\u0131s\u0131 \u00fcreticilerini zirai don tehlikesine kar\u015f\u0131 endi\u015felendirdi.