Maskeyle spor yapanlar dikkat! Ölümcül uyarı geldi

Yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00c7in'in Vuhan kentinde, y\u00fcz\u00fcnde maskeyle ko\u015fan 26 ya\u015f\u0131ndaki adam\u0131n akci\u011feri patlad\u0131. Nefes darl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtilen adam\u0131n ameliyat edildi\u011fi belirtildi. ,Ege \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Ta\u015fbakan, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 dolay\u0131s\u0131yla \u00f6zellikle a\u00e7\u0131k alanda spor yaparken ve ko\u015farken vatanda\u015flar\u0131n maske takmas\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan tehlikeli oldu\u011funu s\u00f6yledi. Pek \u00e7ok vatanda\u015f\u0131n, sadece sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 maskeleri takt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu maskelerin solunumu k\u0131s\u0131tlayacak maskeler oldu\u011funu dile getirdi.,Prof. Dr. Ta\u015fbakan, "Bizim halka \u00f6nerdi\u011fimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, fark\u0131nda olmadan bizim sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n hastaya m\u00fcdahale ederken takt\u0131\u011f\u0131m\u0131z maskeleri tak\u0131yor. Bu maskeler, normal hayatta hi\u00e7 kullan\u0131lmas\u0131 gereken maskeler de\u011fil. Bu maskelerin dezavantaj\u0131 \u015fu; nefes al\u0131p verirken nefese birmiktar engel oluyor, verdi\u011fimiz nefesin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 tekrar solumak zorunda kal\u0131yoruz.,Uzun s\u00fcre tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman kanda karbondioksit dedi\u011fimiz zararl\u0131 bir gaz\u0131n birikmesi s\u00f6z konusu. Bu zararl\u0131 gazda; hayati tehlikenin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 sa\u011flayarak, \u00f6l\u00fcme kadar neden olabilecek kanda y\u00fckselmelere sebep olabilir. Bayg\u0131nl\u0131k, ani \u00f6l\u00fcm gibi sonu\u00e7lar\u0131n ya\u015fanmas\u0131na neden olur. \u00d6zellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullan\u0131lmas\u0131 ciddi hayati risk ta\u015f\u0131r" dedi.,A\u00e7\u0131k alanda kalabal\u0131k ortamda spor yapacak ki\u015filerin sosyal mesafe kural\u0131na dikkat etmesi gerekti\u011fini vurgulayan Prof. Dr. Ta\u015fbakan, "Kalabal\u0131k ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yap\u0131labilir. ,D\u00fczenli olarak Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman (37), "D\u00fczenli olarak ko\u015fuyorum. Maskeyle ko\u015fmak \u00e7ok zor oluyor. Hava da s\u0131cak oldu\u011fu i\u00e7in y\u00fcz\u00fcm \u00e7ok terliyor. Ama uzmanlar da maskenin \u00e7\u0131kar\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. Bu y\u00fczden spor yaparken de maskemi \u00e7\u0131karm\u0131yorum" dedi.\r\n,Doktorlar, hastan\u0131n sol akci\u011ferinin y\u00fczde 90 darald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kalbini v\u00fccudunun sa\u011f taraf\u0131na do\u011fru hareket ettirdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Bu olay\u0131n ard\u0131ndan uzmanlar yanl\u0131\u015f maske kullan\u0131m\u0131na dikkat \u00e7ekti.\r\n,Biz, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n kullanmas\u0131 gereken daha geli\u015fmi\u015f maskeleri kullanmamas\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyoruz, \u00e7\u00fcnk\u00fc bunlar san\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi ki\u015fiyi \u00e7ok fazla korumuyor" diye konu\u015ftu.