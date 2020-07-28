Masrafsız ve organik olarak yetişiyor! Tanesi 1 liradan satılıyor

Mersin'in Tarsus il\u00e7esi Ta\u015fobas\u0131 Mahallesi'nde toplanan dikenli incirler Erdemli il\u00e7esinde organik \u00fcr\u00fcnler pazarlayan bir b\u00fcfe taraf\u0131ndan m\u00fc\u015fterilerin damak tad\u0131na sunuldu.,Ta\u015fl\u0131k arazilerde kendili\u011finden yeti\u015fen dikenli incir ila\u00e7 ya da g\u00fcbre kullan\u0131lmadan masrafs\u0131z ve organik olarak yeti\u015fiyor. Mersin, Adana ve Hatay y\u00f6resinde \u00e7ok\u00e7a bilinen dikenli incirin hasad\u0131 Temmuz sonunda ba\u015flay\u0131p, A\u011fustos sonuna kadar devam ediyor. Buz kasalar\u0131 i\u00e7inde so\u011futulup s\u0131cak yaz g\u00fcn\u00fcnde m\u00fc\u015fterilerin damak tad\u0131na sunuluyor.,Masrafs\u0131z ve organik olarak yeti\u015fiyor! Tanesi 1 liradan sat\u0131l\u0131yor... \u00d6zellikle b\u00f6brek ta\u015flar\u0131 ve sindirim i\u00e7in faydal\u0131 oldu\u011fu biliniyor...,\u00c7ukurova'da kendili\u011finden yeti\u015fen, 'Frenk yemi\u015fi', 'Tahtal\u0131 incir', 'Kaynana dili' gibi isimlerle adland\u0131r\u0131lan dikenli incir tezgaha indi. Dikenli incirin tanesi 1 liradan sat\u0131l\u0131yor.,B\u00fcfe sahibi Mehmet Ceyhan, "Ta\u015fobas\u0131'ndan getirdi\u011fimiz dikenli incirleri dikenlerinden ay\u0131klad\u0131k. Sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale getirdik. So\u011fuk olarak t\u00fcketiliyor. Herkes yesin diye tanesi 1 TL, her derde deva. G\u00fcnde 5 tane 10 tane t\u00fcketenler var. S\u0131cak yaz g\u00fcn\u00fcnde so\u011fuk, lezzetli, g\u00fczel bir \u00fcr\u00fcn" dedi.,Faydas\u0131n\u0131 bildi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok\u00e7a dikenli incir t\u00fcketti\u011fini ifade eden m\u00fc\u015fterilerden Ahmet Deki\u015f, "\u00c7ok faydal\u0131 ve yararl\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle b\u00f6brek ta\u015flar\u0131 ve sindirim i\u00e7in faydal\u0131 oldu\u011fu bilinmektedir. G\u00fcnde en az 2-3 tane t\u00fcketilmesini tavsiye ederim" diye konu\u015ftu.,Dikenli incir meyvesi v\u00fccuda olduk\u00e7a faydal\u0131. C vitamini y\u00f6n\u00fcnden zengin oldu\u011fu bilinen meyve, direnci artt\u0131r\u0131p v\u00fccuda zindelik veriyor. Sindirim sistemini rahatlat\u0131yor ve ba\u011f\u0131rsak faaliyetlerini d\u00fczenliyor. (\u0130HA),Son y\u0131llarda \u00c7ukurova d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00fcr\u00fcn \u0130stanbul ve Ankara, \u0130zmir gibi b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerden de talep al\u0131yor.