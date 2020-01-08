Masterchef Alican'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı

'MasterChef T\u00fcrkiye 2019'da Cemre Uyan\u0131k ile beraber finalde m\u00fccadele eden Alican Sabunsoy'un y\u0131llar \u00f6ncesine ait foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,TV8'de ekranlara gelen 'Masterchef T\u00fcrkiye' \u00e7ok konu\u015fulan bir sezonu geride b\u0131rakt\u0131. Bu y\u0131l\u0131n \u015fampiyonu Cemre Uyan\u0131k oldu.\r\n,Sevilen yar\u0131\u015fmada Cemre kadar konu\u015fulan bir isim daha var; finalde m\u00fccadele etmeye hak kazanan Alican Sabunsoy.\r\n,28 ya\u015f\u0131ndaki Alican Sabunsoy'un \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.\r\n,Adana do\u011fumlu Alican'\u0131n uzun sar\u0131 sa\u00e7l\u0131 olan \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Yar\u0131\u015fmaya sonradan kat\u0131lan Sabunsoy, ilk g\u00fcnlerde fazla \u015fans tan\u0131nmamas\u0131na kar\u015f\u0131n, ilerleyen haftalarda favoriler aras\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta TV8'de yay\u0131nlanan 'Gel Konu\u015fal\u0131m' program\u0131na konuk olan Alican, "Alt\u0131 ay \u00f6nce Adana'da normal, s\u0131radan bir hayat ya\u015f\u0131yordum. Bizim k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fcz zaten \u00e7ok g\u00fczeldir, ailemize ba\u011fl\u0131y\u0131z. Ailemi \u00e7ok seviyorum, beni \u00e7ok g\u00fczel yeti\u015ftirdiler" demi\u015fti.\r\n,Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lma s\u00fcrecini anlatan Sabunsoy, "\u0130stanbul'da i\u015f bak\u0131yorum, bu s\u0131rada MasterChef'ten \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131lar. Geldim, kat\u0131ld\u0131m, ilk b\u00f6l\u00fcmde elendim. Hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oldu. Tekrar i\u015f aramaya ba\u015flad\u0131m. \u00dc\u00e7 hafta sonra tekrar \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131lar. Gece 12'de arad\u0131lar, telefonda 'Tamam kabul edildiniz' dendi. 'Tamam, ben finaldeyim' dedim" itiraf\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n,Alican Sabunsoy, Adana'dan \u0130stanbul'a geldikten sonra 'MasterChef T\u00fcrkiye' m\u00fccadelesinde tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 fenomen yar\u0131\u015fmac\u0131 Yasin Obuz'la ayn\u0131 eve ta\u015f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,.